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В Краснодарском крае прошли обыски у последователей секты "Фалуньгун"* - РИА Новости, 09.08.2024
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20:09 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/obyski-1965288700.html
В Краснодарском крае прошли обыски у последователей секты "Фалуньгун"*
В Краснодарском крае прошли обыски у последователей секты "Фалуньгун"* - РИА Новости, 09.08.2024
В Краснодарском крае прошли обыски у последователей секты "Фалуньгун"*
Силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей местной ячейки религиозного движения "Фалуньгун"*, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:09
2024-08-09T20:09
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей местной ячейки религиозного движения "Фалуньгун"*, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Всю прошедшую неделю в Краснодарском крае шли обыски у функционеров краснодарской ячейки религиозного движения "Фалуньгун"* (ФГ, в 2020 году деятельность семи зарубежных НКО "Фалуньгун"* признана в России нежелательной)", - рассказал собеседник. По его словам, обыски прошли по 19 адресам последователей "Фалуньгун"* в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. В ходе обысков силовики обнаружили запрещенные в России материалы "Фалунь Дафа"* и "Фалуньгун"*. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в июле 2024 года по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной НКО) в отношении последователей секты. Собеседник агентства уточнил, что представители "Фалуньгун"* в регионе организовали работу ячейки, а также собирали средства с ее последователей. Это уже не первое уголовное дело, связанное с "Фалуньгун"*. В мае в Москве также было возбуждено дело о незаконной деятельности "Фалунь Дафа"*. Глава данной ячейки была задержана и впоследствии арестована. Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, а сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США. По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
https://ria.ru/20240504/sekta-1943855770.html
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происшествия, россия, китай, краснодарский край, государственный департамент сша
Происшествия, Россия, Китай, Краснодарский край, Государственный департамент США
В Краснодарском крае прошли обыски у последователей секты "Фалуньгун"*

Массовые обыски прошли у последователей секты "Фалуньгун" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Силовики в Краснодарском крае провели массовые обыски у представителей местной ячейки религиозного движения "Фалуньгун"*, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Всю прошедшую неделю в Краснодарском крае шли обыски у функционеров краснодарской ячейки религиозного движения "Фалуньгун"* (ФГ, в 2020 году деятельность семи зарубежных НКО "Фалуньгун"* признана в России нежелательной)", - рассказал собеседник.
Обыски у адептов секты Фалуньгун в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"
3 мая, 11:28
По его словам, обыски прошли по 19 адресам последователей "Фалуньгун"* в Краснодаре, Новороссийске, Абинске, Темрюке и Усть-Лабинском районе. В ходе обысков силовики обнаружили запрещенные в России материалы "Фалунь Дафа"* и "Фалуньгун"*.
Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в июле 2024 года по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной НКО) в отношении последователей секты. Собеседник агентства уточнил, что представители "Фалуньгун"* в регионе организовали работу ячейки, а также собирали средства с ее последователей.
Это уже не первое уголовное дело, связанное с "Фалуньгун"*. В мае в Москве также было возбуждено дело о незаконной деятельности "Фалунь Дафа"*. Глава данной ячейки была задержана и впоследствии арестована.
Секту "Фалуньгун"* создал в 1992 году в Китае учитель гимнастики цигун Ли Хунчжи. В 1996 году, увеличив своих число последователей до нескольких миллионов человек, он попытался организовать государственный переворот в Китае. Попытка была пресечена, а сам Ли Хунчжи скрылся в собственном замке на территории США.
По данным правоохранительных органов, секта "Фалуньгун"* при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций в России и Китае. Люди, вступающие в ряды адептов "Фалуньгун"*, вначале занимаются гимнастикой, позже ими начинают манипулировать: заставляют отказываться от официальной медицины и совершать ритуальные самоубийства.
* Организация, признанная нежелательной в России
Главарь запрещенной в России секты Фалуньгун, член ассоциации Фалунь Дафа* Наталья Миненкова в Тушинском суде города Москвы. 4 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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