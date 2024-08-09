https://ria.ru/20240809/obvinenie-1965289404.html
Гендиректору фирмы, ремонтировавшей дом в Петербурге, предъявили обвинение
Гендиректору фирмы, ремонтировавшей дом в Петербурге, предъявили обвинение - РИА Новости, 09.08.2024
Гендиректору фирмы, ремонтировавшей дом в Петербурге, предъявили обвинение
Гендиректору фирмы генерального подрядчика, производившему капитальный ремонт дома на улице Большой Зелениной, где обрушилась стена, предъявлено обвинение,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:12
2024-08-09T20:12
2024-08-09T20:12
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Гендиректору фирмы генерального подрядчика, производившему капитальный ремонт дома на улице Большой Зелениной, где обрушилась стена, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщает пресс-служба ГСУСК. По версии следствия, с февраля по 5 августа 2024 года генеральным директором фирмы генподрядчика, выполнявшим капитальный ремонт жилого дома 1/44 на улице Большой Зелениной, нарушены правила безопасности при проведении строительных и иных работ, а именно были привлечены неквалифицированные работники, а также не соблюдена проектная документация. В результате этого, считают в СК, произошло обрушение внутренней несущей стены дома, а также иных конструкций. "Собственникам помещений жилого дома был причинен материальный ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей, то есть в крупном размере", - указывается в сообщении. Ранее со ссылкой на ГСУСК сообщалось, что в воскресенье при проведении работ по капитальному ремонту жилого дома 1/44 по улице Большая Зеленина произошло повреждение стены. Пострадавших в результате происшествия граждан нет, было эвакуировано 30 человек.
https://ria.ru/20240803/obvinenie-1963815685.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Гендиректору фирмы, ремонтировавшей дом в Петербурге, предъявили обвинение
Главе фирмы по ремонту дома в Петербурге предъявили обвинение за обрушение стены