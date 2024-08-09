Рейтинг@Mail.ru
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/obstrel-1965112201.html
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.08.2024
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:48
2024-08-09T09:48
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов левого берега Днепра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Украинские войска обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
5 мая, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала