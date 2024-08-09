https://ria.ru/20240809/obstrel-1965112201.html

Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.08.2024

Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:48

2024-08-09T09:48

2024-08-09T09:48

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.

https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия