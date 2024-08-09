https://ria.ru/20240809/obstrel-1965112201.html
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 09.08.2024
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:48
2024-08-09T09:48
2024-08-09T09:48
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 9 авг - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов из ствольной артиллерии по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты ВСУ провели еще 15 обстрелов. Под огонь попали 9 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
днепр (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинская армия за сутки нанесла 36 ударов по Херсонской области
Источник: ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов левого берега Днепра