https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

Удар отчаяния. Что происходит в зоне СВО

Удар отчаяния. Что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 09.08.2024

Удар отчаяния. Что происходит в зоне СВО

Подразделения ВСУ пытаются прорваться на новом направлении — в Курской области. Их сдерживают всеми имеющимися огневыми средствами. На других участках... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:03

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

константиновка

сумская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Подразделения ВСУ пытаются прорваться на новом направлении — в Курской области. Их сдерживают всеми имеющимися огневыми средствами. На других участках 1500-километрового фронта российские войска продолжают продвигаться вперед. О ситуации на передовой — в материале РИА Новости.Попытки прорватьсяУкраинская армия силами мотопехотной бригады пересекла границу из Сумской области 6 августа. Противника встретили дронами, ракетами, планирующими бомбами, ствольной и реактивной артиллерией.За первые сутки боев, сообщает Минобороны, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь БТР и три БМП. Наступающую группировку прикрывает войсковая ПВО. Две дефицитные системы ПВО "Бук-М1" уже уничтожены.Из зоны обстрелов эвакуируют мирных жителей. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сказал, что вывезли несколько тысяч человек. Часть поселили в пункты временного размещения. По словам Смирнова, во время его разговора с Владимиром Путиным в ночь на 7 августа президент пообещал региону всю необходимую помощь.Поддержку курянам оказали другие российские области. В частности, столица отправила в Курск 16 высококвалифицированных врачей, власти Подмосковья готовы принять беженцев, Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Смоленская и Тамбовская области собирают гуманитарную помощь пострадавшим от обстрелов.В среду глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов выступил с докладом перед президентом. Продвижение ВСУ на Курском направлении остановлено, заверил он. И подчеркнул: российские войска завершат операцию разгромом противника и выходом на государственную границу.К утру четверга ВСУ потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП, 55 боевых бронированных машин, уточнили в Минобороны.Эффективно работают и гражданские службы. По информации властей региона, жизни всех курян, раненных в ходе боев, ничто не угрожает.Очеретинский прорывИздание The New York Times со ссылкой на аналитиков пишет, что атака на Курскую область "абсолютно бессмысленна как с оперативной, так и со стратегической точки зрения". Возможно, это попытка добиться медийного эффекта, ведь в целом дела у ВСУ плохи. Особенно на самом горячем направлении.Речь идет о Торецке. К этому городу российские подразделения подходят как с востока — со стороны Пивничного, Зализного и Шумов, так и с юга — от Нью-Йорка (бывшее Новгородское). В этом населенном пункте бои идут уже в самом центре.На бахмутском участке бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, полностью очистившие микрорайон "Канал" в восточной части Часова Яра, постепенно продвигаются на запад. Освобождение этого города откроет путь с юго-востока на Константиновку, южный фланг главной линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.Севернее Марьинки подразделения группировки "Юг" теснят вэсэушников в Красногоровке. Те цепляются за каждый дом, однако вынуждены отступать к окраинам.Одновременно российские войска пробиваются со стороны Георгиевки к Максимильяновке, чтобы выйти на Курахово — укрепрайон ВСУ на линии Покровск — Селидово — Курахово. Это отодвинет фронт от западных окраин Донецка на расстояние, недоступное большей части украинской ствольной артиллерии (кроме РСЗО).Наибольшие успехи — на Покровском направлении, к западу от Авдеевки. Прорыв к Очеретино, совершенный в конце апреля, приносит свои плоды. За несколько недель освободили Прогресс, Лозоватское, Волчье, Тимофеевку, Евгеновку, вплотную приблизились к Желанному.А от этого населенного пункта открывается прямая дорога на Новогродовку и Селидово. Оттуда до западных границ ДНР — около 50 километров. После этого вся центральная часть республики будет освобождена. Далее — Славянско-Краматорская агломерация, последний значимый укрепрайон в регионе.Пошли ва-банкВ Запорожской области фронт статичен. ВСУ удерживают позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы. Это значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил.Здесь вообще непросто действовать крупным войсковым формированиям: равнина, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок противника, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.На Херсонском направлении — все те же бои за острова на Днепре. Однако ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег — после отступления из Крынок.В целом же украинские войска утратили инициативу на большей части фронта. И, возможно, бросили в бой большинство имеющихся резервов. Правда, ставка ва-банк, скорее всего, не сыграет.

https://radiosputnik.ru/20240806/vsu-1964458791.html

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812278.html

курская область

константиновка

сумская область

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, курская область, константиновка, сумская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины