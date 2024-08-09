Удар отчаяния. Что происходит в зоне СВО
Российские войска активно продвигаются в ДНР
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Подразделения ВСУ пытаются прорваться на новом направлении — в Курской области. Их сдерживают всеми имеющимися огневыми средствами. На других участках 1500-километрового фронта российские войска продолжают продвигаться вперед. О ситуации на передовой — в материале РИА Новости.
Попытки прорваться
Украинская армия силами мотопехотной бригады пересекла границу из Сумской области 6 августа. Противника встретили дронами, ракетами, планирующими бомбами, ствольной и реактивной артиллерией.
© Фото : Магаданская городская Дума/TelegramАкция в поддержку жителей Курской области "Курск, мы с вами" у мемориала "Узел Памяти" в Магадане
Акция в поддержку жителей Курской области "Курск, мы с вами" у мемориала "Узел Памяти" в Магадане
За первые сутки боев, сообщает Минобороны, ВСУ потеряли до 260 военнослужащих и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь БТР и три БМП. Наступающую группировку прикрывает войсковая ПВО. Две дефицитные системы ПВО "Бук-М1" уже уничтожены.
Из зоны обстрелов эвакуируют мирных жителей. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сказал, что вывезли несколько тысяч человек. Часть поселили в пункты временного размещения. По словам Смирнова, во время его разговора с Владимиром Путиным в ночь на 7 августа президент пообещал региону всю необходимую помощь.
© Фото : соцсетиГлавный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Поддержку курянам оказали другие российские области. В частности, столица отправила в Курск 16 высококвалифицированных врачей, власти Подмосковья готовы принять беженцев, Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Смоленская и Тамбовская области собирают гуманитарную помощь пострадавшим от обстрелов.
В среду глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов выступил с докладом перед президентом. Продвижение ВСУ на Курском направлении остановлено, заверил он. И подчеркнул: российские войска завершат операцию разгромом противника и выходом на государственную границу.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНа экране — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов во время совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации в Курской области
На экране — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов во время совещания с президентом Владимиром Путиным по ситуации в Курской области
К утру четверга ВСУ потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая восемь танков, 12 БТР, шесть БМП, 55 боевых бронированных машин, уточнили в Минобороны.
Эффективно работают и гражданские службы. По информации властей региона, жизни всех курян, раненных в ходе боев, ничто не угрожает.
Очеретинский прорыв
Издание The New York Times со ссылкой на аналитиков пишет, что атака на Курскую область "абсолютно бессмысленна как с оперативной, так и со стратегической точки зрения". Возможно, это попытка добиться медийного эффекта, ведь в целом дела у ВСУ плохи. Особенно на самом горячем направлении.
"Все признаки…" В Британии оценили положение ВСУ в Торецке
6 августа, 16:28
Речь идет о Торецке. К этому городу российские подразделения подходят как с востока — со стороны Пивничного, Зализного и Шумов, так и с юга — от Нью-Йорка (бывшее Новгородское). В этом населенном пункте бои идут уже в самом центре.
На бахмутском участке бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, полностью очистившие микрорайон "Канал" в восточной части Часова Яра, постепенно продвигаются на запад. Освобождение этого города откроет путь с юго-востока на Константиновку, южный фланг главной линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
Севернее Марьинки подразделения группировки "Юг" теснят вэсэушников в Красногоровке. Те цепляются за каждый дом, однако вынуждены отступать к окраинам.
Удар авиации ВС России по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР. Кадр из видео
Удар авиации ВС России по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР. Кадр из видео
Одновременно российские войска пробиваются со стороны Георгиевки к Максимильяновке, чтобы выйти на Курахово — укрепрайон ВСУ на линии Покровск — Селидово — Курахово. Это отодвинет фронт от западных окраин Донецка на расстояние, недоступное большей части украинской ствольной артиллерии (кроме РСЗО).
Наибольшие успехи — на Покровском направлении, к западу от Авдеевки. Прорыв к Очеретино, совершенный в конце апреля, приносит свои плоды. За несколько недель освободили Прогресс, Лозоватское, Волчье, Тимофеевку, Евгеновку, вплотную приблизились к Желанному.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны
А от этого населенного пункта открывается прямая дорога на Новогродовку и Селидово. Оттуда до западных границ ДНР — около 50 километров. После этого вся центральная часть республики будет освобождена. Далее — Славянско-Краматорская агломерация, последний значимый укрепрайон в регионе.
Пошли ва-банк
В Запорожской области фронт статичен. ВСУ удерживают позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы. Это значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Здесь вообще непросто действовать крупным войсковым формированиям: равнина, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок противника, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.
На Херсонском направлении — все те же бои за острова на Днепре. Однако ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег — после отступления из Крынок.
В целом же украинские войска утратили инициативу на большей части фронта. И, возможно, бросили в бой большинство имеющихся резервов. Правда, ставка ва-банк, скорее всего, не сыграет.