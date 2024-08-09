https://ria.ru/20240809/nigerija-1965314541.html

СМИ: 17 человек погибли из-за атаки боевиков на деревню в Нигерии

СМИ: 17 человек погибли из-за атаки боевиков на деревню в Нигерии - РИА Новости, 09.08.2024

СМИ: 17 человек погибли из-за атаки боевиков на деревню в Нигерии

По меньшей мере 17 человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в результате нападения боевиков на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:53

2024-08-09T23:53

2024-08-09T23:53

в мире

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек, включая двух сотрудников полиции, погибли в результате нападения боевиков на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии, сообщает газета Sun со ссылкой на заявление представителя местной полиции. "В деревню Айати в районе Юкум штата Бенуэ в четверг... вторглись большое количество вооруженных боевиков и начали беспорядочно стрелять в жителей деревни... 15 человек получили огнестрельные ранения в результате нападения и скончались по прибытии в больницу... Также погибли двое сотрудников полиции", - приводит заявление представителя местной полиции газета. По его словам, сотрудники полиции "немедленно отреагировали" на вызов местными жителями и приехали на место нападения. Ранее газета Daily Post сообщала о нападении боевиков на деревню в штате Бенуэ в Нигерии, в результате которого погибли 40 человек. По информации газеты, глава местного муниципалитета Абрахам Варох осудил правительство за недостаточное обеспечение безопасности в деревне Айати, заявив, что подобные случаи в ней уже происходили, однако власти не приняли достаточных мер для их предотвращения.

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в мире, нигерия, sun