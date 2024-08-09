Россия продолжит усилия по освобождению захваченных в Нигере геологов
Россия намерена продолжать усилия по освобождению захваченных в Нигере геологов
© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия намерена продолжать усилия по освобождению захваченных в Нигере двоих геологов - граждан России и Украины, посольство РФ находится в контакте с властями страны по этому поводу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Восемнадцатого июля на юго-западе Нигера в районе населенного пункта Мбанга (регион Тиллабери) террористы "Группы поддержки ислама и мусульман" (ГПИМ), аффилированной с "Аль-Каидой"*, совершили нападение на геологов, осуществлявших работы по разведке полезных ископаемых, и их охрану. В результате четыре человека были похищены, погибли несколько нигерских военнослужащих", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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Второго августа в соцсетях появилось видео с двумя заложниками.
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"Один из них представился как Олег Грет, другой – как Юрий (по имеющимся сведениям, О.Грет является гражданином России, а Ю.Юров имеет украинское гражданство). По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании и "были задержаны" ГПИМ. О выдвижении террористами каких-либо требований геологи не сообщили", - добавила Захарова.
В этой связи российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями. Посольство Российской Федерации в Бамако (Республика Мали), представляющее российские интересы в Нигере, находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Обращение о содействии было также адресовано малийским партнерам.
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"Намерены продолжать усилия по освобождению заложников. Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы", - заверила Захарова.
Ранее группировка ГПИМ (GSIM, Группа поддержки ислама и мусульман), связанная с "Аль-Каидой"* в Нигере, опубликовала видео, в котором утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера. СМИ сообщали, что один из мужчин на видео, геолог, назвавшийся "Юритом", заявил, что родился в России, но жил на Украине, а второй, рассказал, что приехал в Нигер месяц назад, чтобы работать в российской компании.
* Запрещенная в России террористическая группировка.