https://ria.ru/20240809/niger-1965242198.html

Россия продолжит усилия по освобождению захваченных в Нигере геологов

Россия продолжит усилия по освобождению захваченных в Нигере геологов - РИА Новости, 09.08.2024

Россия продолжит усилия по освобождению захваченных в Нигере геологов

Россия намерена продолжать усилия по освобождению захваченных в Нигере двоих геологов - граждан России и Украины, посольство РФ находится в контакте с властями... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:46

2024-08-09T16:46

2024-08-09T16:58

в мире

россия

украина

нигер

мария захарова

аль-каида

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия намерена продолжать усилия по освобождению захваченных в Нигере двоих геологов - граждан России и Украины, посольство РФ находится в контакте с властями страны по этому поводу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Восемнадцатого июля на юго-западе Нигера в районе населенного пункта Мбанга (регион Тиллабери) террористы "Группы поддержки ислама и мусульман" (ГПИМ), аффилированной с "Аль-Каидой"*, совершили нападение на геологов, осуществлявших работы по разведке полезных ископаемых, и их охрану. В результате четыре человека были похищены, погибли несколько нигерских военнослужащих", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Второго августа в соцсетях появилось видео с двумя заложниками."Один из них представился как Олег Грет, другой – как Юрий (по имеющимся сведениям, О.Грет является гражданином России, а Ю.Юров имеет украинское гражданство). По словам похищенных, они работали в Нигере как сотрудники российской компании и "были задержаны" ГПИМ. О выдвижении террористами каких-либо требований геологи не сообщили", - добавила Захарова.В этой связи российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями. Посольство Российской Федерации в Бамако (Республика Мали), представляющее российские интересы в Нигере, находится в постоянном контакте с нигерскими властями. Обращение о содействии было также адресовано малийским партнерам."Намерены продолжать усилия по освобождению заложников. Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы", - заверила Захарова.Ранее группировка ГПИМ (GSIM, Группа поддержки ислама и мусульман), связанная с "Аль-Каидой"* в Нигере, опубликовала видео, в котором утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера. СМИ сообщали, что один из мужчин на видео, геолог, назвавшийся "Юритом", заявил, что родился в России, но жил на Украине, а второй, рассказал, что приехал в Нигер месяц назад, чтобы работать в российской компании.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20240808/ukraina-1964899753.html

https://ria.ru/20240809/polsha-1965230223.html

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в мире, россия, украина, нигер, мария захарова, аль-каида