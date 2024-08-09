https://ria.ru/20240809/nachalnik-1965159586.html

Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет

Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет - РИА Новости, 09.08.2024

Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет

Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии начальника медицинской службы из ЧВК "Вагнер", который летом прошлого года расстрелял двух сослуживцев,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:01

2024-08-09T13:01

2024-08-09T13:01

происшествия

хохольский район

воронежская область

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воронежский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии начальника медицинской службы из ЧВК "Вагнер", который летом прошлого года расстрелял двух сослуживцев, сообщил РИА Новости представитель суда. По данным СК, 6 июля 2023 года на территории Хохольского района Воронежской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Как уточнил собеседник агентства, задержанный по подозрению в двойном убийстве 26-летний Ярослав Шеховцов был в ЧВК "Вагнер" "начальником медслужбы, а погибшие - его сослуживцами". "Вчера вынесли приговор на основании части 2 статьи 105 УК РФ - 16 лет колонии строгого режима", - добавил он. Также, по его словам, суд удовлетворил два иска о возмещении морального вреда потерпевшими - по 750 тысяч рублей каждому.

https://ria.ru/20240626/prigovor-1955696802.html

https://ria.ru/20240605/sud-1950612265.html

хохольский район

воронежская область

россия

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происшествия, хохольский район, воронежская область, россия, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), воронеж