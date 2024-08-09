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Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет - РИА Новости, 09.08.2024
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13:01 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/nachalnik-1965159586.html
Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет
Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет - РИА Новости, 09.08.2024
Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет
Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии начальника медицинской службы из ЧВК "Вагнер", который летом прошлого года расстрелял двух сослуживцев,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:01
2024-08-09T13:01
происшествия
хохольский район
воронежская область
россия
воронежский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии начальника медицинской службы из ЧВК "Вагнер", который летом прошлого года расстрелял двух сослуживцев, сообщил РИА Новости представитель суда. По данным СК, 6 июля 2023 года на территории Хохольского района Воронежской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Как уточнил собеседник агентства, задержанный по подозрению в двойном убийстве 26-летний Ярослав Шеховцов был в ЧВК "Вагнер" "начальником медслужбы, а погибшие - его сослуживцами". "Вчера вынесли приговор на основании части 2 статьи 105 УК РФ - 16 лет колонии строгого режима", - добавил он. Также, по его словам, суд удовлетворил два иска о возмещении морального вреда потерпевшими - по 750 тысяч рублей каждому.
https://ria.ru/20240626/prigovor-1955696802.html
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хохольский район
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происшествия, хохольский район, воронежская область, россия, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), воронеж
Происшествия, Хохольский район, Воронежская область, Россия, Воронежский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Воронеж
Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет

Расстрелявшего двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровца" осудили на 16 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии начальника медицинской службы из ЧВК "Вагнер", который летом прошлого года расстрелял двух сослуживцев, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным СК, 6 июля 2023 года на территории Хохольского района Воронежской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Ирек Магасумов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Героя России Магасумова приговорили к 11 годам колонии за убийство
26 июня, 20:32
Как уточнил собеседник агентства, задержанный по подозрению в двойном убийстве 26-летний Ярослав Шеховцов был в ЧВК "Вагнер" "начальником медслужбы, а погибшие - его сослуживцами".
"Вчера вынесли приговор на основании части 2 статьи 105 УК РФ - 16 лет колонии строгого режима", - добавил он.
Также, по его словам, суд удовлетворил два иска о возмещении морального вреда потерпевшими - по 750 тысяч рублей каждому.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Суд рассмотрит дело военного о самоволке и убийстве сослуживца
5 июня, 11:39
 
ПроисшествияХохольский районВоронежская областьРоссияВоронежский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Воронеж
 
 
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