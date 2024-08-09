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Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет
Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет - РИА Новости, 09.08.2024
Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет
Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии начальника медицинской службы из ЧВК "Вагнер", который летом прошлого года расстрелял двух сослуживцев,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:01
2024-08-09T13:01
2024-08-09T13:01
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии начальника медицинской службы из ЧВК "Вагнер", который летом прошлого года расстрелял двух сослуживцев, сообщил РИА Новости представитель суда. По данным СК, 6 июля 2023 года на территории Хохольского района Воронежской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Как уточнил собеседник агентства, задержанный по подозрению в двойном убийстве 26-летний Ярослав Шеховцов был в ЧВК "Вагнер" "начальником медслужбы, а погибшие - его сослуживцами". "Вчера вынесли приговор на основании части 2 статьи 105 УК РФ - 16 лет колонии строгого режима", - добавил он. Также, по его словам, суд удовлетворил два иска о возмещении морального вреда потерпевшими - по 750 тысяч рублей каждому.
https://ria.ru/20240626/prigovor-1955696802.html
https://ria.ru/20240605/sud-1950612265.html
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происшествия, хохольский район, воронежская область, россия, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), воронеж
Происшествия, Хохольский район, Воронежская область, Россия, Воронежский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Воронеж
Расстрелявший двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровец" получил 16 лет
Расстрелявшего двух сослуживцев под Воронежем "вагнеровца" осудили на 16 лет