Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области
Мурашко: 12 пострадавших от атак ВСУ под Курском находятся в тяжелом состоянии
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших при обстрелах в Курской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Двенадцать человек (пострадавших при обстрелах в Курской области - ред.) - в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двум детям", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву.
"В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - добавил министр.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.