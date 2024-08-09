Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 09.08.2024 (обновлено: 16:49 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/murashko-1965241048.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области
Двенадцать человек, пострадавших при обстрелах в Курской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:43
2024-08-09T16:49
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
россия
михаил мурашко
вооруженные силы украины
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших при обстрелах в Курской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Двенадцать человек (пострадавших при обстрелах в Курской области - ред.) - в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двум детям", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву."В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - добавил министр.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/murashko-1965242679.html
https://ria.ru/20240809/mintsifry-1965195872.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, михаил мурашко, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области

Мурашко: 12 пострадавших от атак ВСУ под Курском находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших при обстрелах в Курской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Двенадцать человек (пострадавших при обстрелах в Курской области - ред.) - в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двум детям", - сказал Мурашко журналистам.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В стационаре находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области
Вчера, 16:49
Он уточнил, что двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву.
"В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - добавил министр.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Жители Курской области могут обратиться за поддержкой на Госуслугах
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала