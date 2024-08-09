https://ria.ru/20240809/murashko-1965241048.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области

Двенадцать человек, пострадавших при обстрелах в Курской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:43

2024-08-09T16:43

2024-08-09T16:49

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

россия

михаил мурашко

вооруженные силы украины

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать человек, пострадавших при обстрелах в Курской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Двенадцать человек (пострадавших при обстрелах в Курской области - ред.) - в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двум детям", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москву."В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", - добавил министр.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/murashko-1965242679.html

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происшествия, курская область, россия, михаил мурашко, вооруженные силы украины, здоровье - общество