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Стекла для автомобилей "Москвич" будут производить в России - РИА Новости, 09.08.2024
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16:32 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/moskvich-1965237738.html
Стекла для автомобилей "Москвич" будут производить в России
Стекла для автомобилей "Москвич" будут производить в России - РИА Новости, 09.08.2024
Стекла для автомобилей "Москвич" будут производить в России
Городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" будут оснащаться стеклам отечественного производства, новый поставщик - "Борский стекольный завод", РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:32
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" будут оснащаться стеклам отечественного производства, новый поставщик - "Борский стекольный завод", говорится в сообщении автопроизводителя. "Московский автомобильный завод "Москвич" начал сотрудничество с АО "Борский стекольный завод". Одно из ведущих предприятий российской стекольной отрасли будет поставлять полный круг стекол для городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е". Первые стекла поступят на конвейер завода "Москвич" в конце этого года", - отмечается в сообщении. В "Москвиче" также напомнили, что в настоящий момент в автомобилях бренда локализованы устройства вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", и технологические жидкости, кроме того, локализованы процессы сварки, антикоррозийной обработки, окраски и сборки. Также совместно с правительством Москвы планируется локализация тяговой батареи для электромобилей. "Локализация автокомпонентов - достаточно сложный процесс. Важно найти надежных качественных поставщиков по разумной цене. Поэтому мы работаем с этой задачей очень четко и последовательно, внимательно выбираем локальных поставщиков. В этом году мы планируем локализовать сразу несколько компонентов - аккумуляторную батарею 12В, шины, колесные диски и стекла. В следующем году планируем локализовать телематику, мягкие элементы сидений и другие компоненты," - добавили в пресс-службе. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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экономика, москва, россия, renault s.a, эра-глонасс, renault clio, авто
Экономика, Москва, Россия, Renault S.A, ЭРА-ГЛОНАСС, Renault Clio, Авто
Стекла для автомобилей "Москвич" будут производить в России

"Москвич" и "Москвич 3е" будут оснащаться стеклами отечественного производства

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич 3" в дилерском центре "Автодель" в Симферополе
Автомобиль Москвич 3 в дилерском центре Автодель в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль "Москвич 3" в дилерском центре "Автодель" в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е" будут оснащаться стеклам отечественного производства, новый поставщик - "Борский стекольный завод", говорится в сообщении автопроизводителя.
«
"Московский автомобильный завод "Москвич" начал сотрудничество с АО "Борский стекольный завод". Одно из ведущих предприятий российской стекольной отрасли будет поставлять полный круг стекол для городского кроссовера "Москвич 3" и электромобиля "Москвич 3е". Первые стекла поступят на конвейер завода "Москвич" в конце этого года", - отмечается в сообщении.
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В "Москвиче" также напомнили, что в настоящий момент в автомобилях бренда локализованы устройства вызова экстренных оперативных служб, подключаемые к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", и технологические жидкости, кроме того, локализованы процессы сварки, антикоррозийной обработки, окраски и сборки. Также совместно с правительством Москвы планируется локализация тяговой батареи для электромобилей.
"Локализация автокомпонентов - достаточно сложный процесс. Важно найти надежных качественных поставщиков по разумной цене. Поэтому мы работаем с этой задачей очень четко и последовательно, внимательно выбираем локальных поставщиков. В этом году мы планируем локализовать сразу несколько компонентов - аккумуляторную батарею 12В, шины, колесные диски и стекла. В следующем году планируем локализовать телематику, мягкие элементы сидений и другие компоненты," - добавили в пресс-службе.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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