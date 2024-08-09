https://ria.ru/20240809/moskva-1965285830.html

В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей

В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей - РИА Новости, 09.08.2024

В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для беженцев из приграничных... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:56

2024-08-09T19:56

2024-08-09T21:08

специальная военная операция на украине

москва

белгородская область

курская область

русская православная церковь

ozon

wildberries

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для беженцев из приграничных Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ. "По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для переселенцев из пострадавших районов. Больше всего требуются: продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, рыбные и мясные консервы, крупы, сахар, мука, подсолнечное масло, детское питание", - отмечает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ. По сообщению пресс-службы, о сборах объявят во всех московских храмах по окончании Божественной литургии 11, 18, 19, 25 и 28 августа. "На информационных стендах, сайтах и в социальных сетях храмов и монастырей разместят листовку о сборе гуманитарной помощи для беженцев. Собранную помощь передадут в Церковный штаб помощи беженцам в Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3. На этот же адрес можно онлайн оформить доставку из магазинов", - отметили в Синодальном отделе по благотворительности РПЦ, добавив, что также можно сделать заказ в пункты Ozon (Николоямская, 43) и Wildberries (Николоямская, 62). Также в Синодальном отделе по благотворительности сообщили, что на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help открыт сбор для помощи беженцам из Курской области и других жителей обстреливаемых приграничных территорий. "Средства направят на закупку постельного белья, раскладушек, одеял, средств гигиены, продуктов, воды, топлива для автомобилей волонтеров и адресные нужды", - говорится в сообщении. В прессе-службе также приводи циркулярное письмо митрополита Воскресенского Григория, первого викария патриарха Кирилла, ежедневно в Церковный штаб помощи беженцам в Москве, организованный Синодальным отделом по благотворительности, обращаются до 100 человек. "Это переселенцы из различных регионов, в том числе из пострадавших районов Курской и Белгородской областей. Они нуждаются в самом необходимом. С 8 августа поступило 110 обращений. По этому же номеру могут обратиться те, кто готов предложить жилье для бесплатного размещения пострадавших", - говорится в письме. Пострадавшие из приграничных территорий могут обратиться за любой помощью на горячую линию церковной помощи 8-800-70-70-222.

https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html

https://ria.ru/20240809/shvejtsarija-1965281866.html

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москва, белгородская область, курская область, русская православная церковь, ozon, wildberries