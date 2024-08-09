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В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей - РИА Новости, 09.08.2024
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19:56 09.08.2024 (обновлено: 21:08 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/moskva-1965285830.html
В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей
В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей - РИА Новости, 09.08.2024
В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для беженцев из приграничных... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:56
2024-08-09T21:08
специальная военная операция на украине
москва
белгородская область
курская область
русская православная церковь
ozon
wildberries
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для беженцев из приграничных Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ. "По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для переселенцев из пострадавших районов. Больше всего требуются: продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, рыбные и мясные консервы, крупы, сахар, мука, подсолнечное масло, детское питание", - отмечает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ. По сообщению пресс-службы, о сборах объявят во всех московских храмах по окончании Божественной литургии 11, 18, 19, 25 и 28 августа. "На информационных стендах, сайтах и в социальных сетях храмов и монастырей разместят листовку о сборе гуманитарной помощи для беженцев. Собранную помощь передадут в Церковный штаб помощи беженцам в Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3. На этот же адрес можно онлайн оформить доставку из магазинов", - отметили в Синодальном отделе по благотворительности РПЦ, добавив, что также можно сделать заказ в пункты Ozon (Николоямская, 43) и Wildberries (Николоямская, 62). Также в Синодальном отделе по благотворительности сообщили, что на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help открыт сбор для помощи беженцам из Курской области и других жителей обстреливаемых приграничных территорий. "Средства направят на закупку постельного белья, раскладушек, одеял, средств гигиены, продуктов, воды, топлива для автомобилей волонтеров и адресные нужды", - говорится в сообщении. В прессе-службе также приводи циркулярное письмо митрополита Воскресенского Григория, первого викария патриарха Кирилла, ежедневно в Церковный штаб помощи беженцам в Москве, организованный Синодальным отделом по благотворительности, обращаются до 100 человек. "Это переселенцы из различных регионов, в том числе из пострадавших районов Курской и Белгородской областей. Они нуждаются в самом необходимом. С 8 августа поступило 110 обращений. По этому же номеру могут обратиться те, кто готов предложить жилье для бесплатного размещения пострадавших", - говорится в письме. Пострадавшие из приграничных территорий могут обратиться за любой помощью на горячую линию церковной помощи 8-800-70-70-222.
https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html
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москва, белгородская область, курская область, русская православная церковь, ozon, wildberries
Специальная военная операция на Украине, Москва, Белгородская область, Курская область, Русская православная церковь, Ozon, Wildberries
В храмах Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей

В храмах и монастырях Москвы проведут сбор гумпомощи для приграничных областей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для беженцев из приграничных Курской и Белгородской областей, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ.
«
"По благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Москвы пройдёт сбор гуманитарной помощи для переселенцев из пострадавших районов. Больше всего требуются: продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, рыбные и мясные консервы, крупы, сахар, мука, подсолнечное масло, детское питание", - отмечает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ.
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По сообщению пресс-службы, о сборах объявят во всех московских храмах по окончании Божественной литургии 11, 18, 19, 25 и 28 августа.
«
"На информационных стендах, сайтах и в социальных сетях храмов и монастырей разместят листовку о сборе гуманитарной помощи для беженцев. Собранную помощь передадут в Церковный штаб помощи беженцам в Москве, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3. На этот же адрес можно онлайн оформить доставку из магазинов", - отметили в Синодальном отделе по благотворительности РПЦ, добавив, что также можно сделать заказ в пункты Ozon (Николоямская, 43) и Wildberries (Николоямская, 62).
Также в Синодальном отделе по благотворительности сообщили, что на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help открыт сбор для помощи беженцам из Курской области и других жителей обстреливаемых приграничных территорий. "Средства направят на закупку постельного белья, раскладушек, одеял, средств гигиены, продуктов, воды, топлива для автомобилей волонтеров и адресные нужды", - говорится в сообщении.
В прессе-службе также приводи циркулярное письмо митрополита Воскресенского Григория, первого викария патриарха Кирилла, ежедневно в Церковный штаб помощи беженцам в Москве, организованный Синодальным отделом по благотворительности, обращаются до 100 человек. "Это переселенцы из различных регионов, в том числе из пострадавших районов Курской и Белгородской областей. Они нуждаются в самом необходимом. С 8 августа поступило 110 обращений. По этому же номеру могут обратиться те, кто готов предложить жилье для бесплатного размещения пострадавших", - говорится в письме.
Пострадавшие из приграничных территорий могут обратиться за любой помощью на горячую линию церковной помощи 8-800-70-70-222.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваБелгородская областьКурская областьРусская православная церковьOzonWildberries
 
 
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