https://ria.ru/20240809/moskva-1965262351.html

В центре Москвы начался град и дождь

В центре Москвы начался град и дождь - РИА Новости, 09.08.2024

В центре Москвы начался град и дождь

Град и дождь начался в центре Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:57

2024-08-09T17:57

2024-08-09T17:57

общество

зарядье

москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Град и дождь начался в центре Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. Град размером 1 сантиметр с дождем идет в районе станции метро "Белорусская". Также ливень идет районе парка "Зарядье", станции метро "Китай-город". Их сопровождает гром. В то же время на юго-западе столицы сухо и светит солнце. Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза.

https://ria.ru/20240809/velozaezd-1965240668.html

москва

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общество, зарядье, москва