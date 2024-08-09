https://ria.ru/20240809/moskva-1965262351.html
В центре Москвы начался град и дождь
В центре Москвы начался град и дождь - РИА Новости, 09.08.2024
В центре Москвы начался град и дождь
Град и дождь начался в центре Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:57
2024-08-09T17:57
2024-08-09T17:57
общество
зарядье
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Град и дождь начался в центре Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. Град размером 1 сантиметр с дождем идет в районе станции метро "Белорусская". Также ливень идет районе парка "Зарядье", станции метро "Китай-город". Их сопровождает гром. В то же время на юго-западе столицы сухо и светит солнце. Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза.
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общество, зарядье, москва
Общество, Зарядье, Москва
В центре Москвы начался град и дождь
В центре Москвы начался град и дождь, на юго-западе сухо и светит солнце
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Град и дождь начался в центре Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.
Град размером 1 сантиметр с дождем идет в районе станции метро "Белорусская". Также ливень идет районе парка "Зарядье", станции метро "Китай-город". Их сопровождает гром.
В то же время на юго-западе столицы сухо и светит солнце.
Ранее комплекс городского хозяйства сообщал, что до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза.