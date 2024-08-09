Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии
Депутат Таубер: блок "Победа" сделает все, чтобы его кандидат стал президентом
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа"
Участники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа". Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. У молдавского оппозиционного блока "Победа" есть несколько стратегий для дальнейшего участия в выборах президента страны, заявила РИА Новости исполнительный секретарь политобъединение Марина Таубер.
ЦИК Молдавии 7 августа отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Таубер заявила тогда, что данное решение - политическое и принято по указанию действующих властей.
"Мы разработали несколько стратегий для дальнейшего развития нашей президентской кампании. Не буду раскрывать все детали, но могу уверенно сказать, что наша основная цель — обеспечить честность, прозрачность и демократичность выборов", - сказала Таубер.
По ее словам, блок "Победа" сделает все, чтобы его кандидат Василий Боля стал президентом страны. "И для защиты нашей победы существует ряд юридических механизмов", - пояснила депутат.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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