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Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 09.08.2024
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14:41 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/moldaviya-1965197996.html
Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии
Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 09.08.2024
Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии
У молдавского оппозиционного блока "Победа" есть несколько стратегий для дальнейшего участия в выборах президента страны, заявила РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:41
2024-08-09T14:41
в мире
молдавия
марина таубер
майя санду
василий боля
евросоюз
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. У молдавского оппозиционного блока "Победа" есть несколько стратегий для дальнейшего участия в выборах президента страны, заявила РИА Новости исполнительный секретарь политобъединение Марина Таубер. ЦИК Молдавии 7 августа отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Таубер заявила тогда, что данное решение - политическое и принято по указанию действующих властей. "Мы разработали несколько стратегий для дальнейшего развития нашей президентской кампании. Не буду раскрывать все детали, но могу уверенно сказать, что наша основная цель — обеспечить честность, прозрачность и демократичность выборов", - сказала Таубер. По ее словам, блок "Победа" сделает все, чтобы его кандидат Василий Боля стал президентом страны. "И для защиты нашей победы существует ряд юридических механизмов", - пояснила депутат. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240809/ugrozy-1965111356.html
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1965030111.html
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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, василий боля, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, Василий Боля, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии

Депутат Таубер: блок "Победа" сделает все, чтобы его кандидат стал президентом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа"
Участники съезда оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Участники съезда оппозиционного молдавского блока "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. У молдавского оппозиционного блока "Победа" есть несколько стратегий для дальнейшего участия в выборах президента страны, заявила РИА Новости исполнительный секретарь политобъединение Марина Таубер.
ЦИК Молдавии 7 августа отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Таубер заявила тогда, что данное решение - политическое и принято по указанию действующих властей.
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"Мы разработали несколько стратегий для дальнейшего развития нашей президентской кампании. Не буду раскрывать все детали, но могу уверенно сказать, что наша основная цель — обеспечить честность, прозрачность и демократичность выборов", - сказала Таубер.
По ее словам, блок "Победа" сделает все, чтобы его кандидат Василий Боля стал президентом страны. "И для защиты нашей победы существует ряд юридических механизмов", - пояснила депутат.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
Сторонники молдавской оппозиционной партии Возрождение проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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В миреМолдавияМарина ТауберМайя СандуВасилий БоляЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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