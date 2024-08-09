https://ria.ru/20240809/moldaviya-1965197996.html

Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии

Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии - РИА Новости, 09.08.2024

Блок "Победа" намерен добиться участия в выборах президента Молдавии

У молдавского оппозиционного блока "Победа" есть несколько стратегий для дальнейшего участия в выборах президента страны, заявила РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:41

2024-08-09T14:41

2024-08-09T14:41

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

василий боля

евросоюз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 9 авг - РИА Новости. У молдавского оппозиционного блока "Победа" есть несколько стратегий для дальнейшего участия в выборах президента страны, заявила РИА Новости исполнительный секретарь политобъединение Марина Таубер. ЦИК Молдавии 7 августа отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. Таубер заявила тогда, что данное решение - политическое и принято по указанию действующих властей. "Мы разработали несколько стратегий для дальнейшего развития нашей президентской кампании. Не буду раскрывать все детали, но могу уверенно сказать, что наша основная цель — обеспечить честность, прозрачность и демократичность выборов", - сказала Таубер. По ее словам, блок "Победа" сделает все, чтобы его кандидат Василий Боля стал президентом страны. "И для защиты нашей победы существует ряд юридических механизмов", - пояснила депутат. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240809/ugrozy-1965111356.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1965030111.html

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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, василий боля, евросоюз, евразийский экономический союз