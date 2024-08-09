https://ria.ru/20240809/moldaviya-1965105009.html

Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии

Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии - РИА Новости, 09.08.2024

Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии

Власти Молдавии через суд хотят отменить для жителей Гагаузской автономии социальные выплаты, осуществляемые через российский Промсвязьбанк (ПСБ), заявила глава РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:52

2024-08-09T08:52

2024-08-09T13:15

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

промсвязьбанк

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КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Власти Молдавии через суд хотят отменить для жителей Гагаузской автономии социальные выплаты, осуществляемые через российский Промсвязьбанк (ПСБ), заявила глава региона Евгения Гуцул в своем Telegram-канале. "Центральные власти в лице офиса Государственной канцелярии в Комрате (административный центр Гагаузской автономии. — Прим. ред.) пытаются через суд отменить соглашение между гагаузскими властями и российским ПАО "Промсвязьбанк", благодаря которому более 30 000 пенсионеров и бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере двух тысячи леев", — написала она.В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег заблокировали из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч леев (почти десять тысяч рублей). Первые выплаты осуществили 1 мая. По словам Гуцул, желание молдавских властей задушить уникальную социальную программу Гагаузской автономии объяснимо. "В Гагаузии внешняя помощь вся, до последней копейки, распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты "услуг" посреднических компаний и гонораров всевозможных экспертов и аудиторов. Жители всей страны внимательно следят за автономией и начинают задавать властям неудобные вопросы — а куда тратятся те колоссальные средства, которые, если верить СМИ, регулярно выделяет Молдове Европейский союз", — отметила она.Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной прошлого года на выборах в Гагаузии победу одержала Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвиняя ее в незаконном финансировании, и инициировали уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев провел проверку результатов выборов.

https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html

https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941580240.html

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гагаузия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, промсвязьбанк