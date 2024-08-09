Рейтинг@Mail.ru
Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 09.08.2024 (обновлено: 13:15 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/moldaviya-1965105009.html
Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии
Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии - РИА Новости, 09.08.2024
Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии
Власти Молдавии через суд хотят отменить для жителей Гагаузской автономии социальные выплаты, осуществляемые через российский Промсвязьбанк (ПСБ), заявила глава РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:52
2024-08-09T13:15
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_0:210:2684:1720_1920x0_80_0_0_0f3c10d7a862ec35d63cd21c19754782.png
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Власти Молдавии через суд хотят отменить для жителей Гагаузской автономии социальные выплаты, осуществляемые через российский Промсвязьбанк (ПСБ), заявила глава региона Евгения Гуцул в своем Telegram-канале. &quot;Центральные власти в лице офиса Государственной канцелярии в Комрате (административный центр Гагаузской автономии. — Прим. ред.) пытаются через суд отменить соглашение между гагаузскими властями и российским ПАО &quot;Промсвязьбанк&quot;, благодаря которому более 30 000 пенсионеров и бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере двух тысячи леев&quot;, — написала она.В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег заблокировали из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч леев (почти десять тысяч рублей). Первые выплаты осуществили 1 мая. По словам Гуцул, желание молдавских властей задушить уникальную социальную программу Гагаузской автономии объяснимо. &quot;В Гагаузии внешняя помощь вся, до последней копейки, распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты &quot;услуг&quot; посреднических компаний и гонораров всевозможных экспертов и аудиторов. Жители всей страны внимательно следят за автономией и начинают задавать властям неудобные вопросы — а куда тратятся те колоссальные средства, которые, если верить СМИ, регулярно выделяет Молдове Европейский союз&quot;, — отметила она.Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной прошлого года на выборах в Гагаузии победу одержала Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвиняя ее в незаконном финансировании, и инициировали уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев провел проверку результатов выборов.
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html
https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941580240.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931403329_258:0:2645:1790_1920x0_80_0_0_7209ec93b656cc3cb7f911c44f818079.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, промсвязьбанк
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Промсвязьбанк
Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии

Гуцул: власти Молдавии через суд хотят отменить социальные выплаты в Гагаузии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Власти Молдавии через суд хотят отменить для жителей Гагаузской автономии социальные выплаты, осуществляемые через российский Промсвязьбанк (ПСБ), заявила глава региона Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.
«

"Центральные власти в лице офиса Государственной канцелярии в Комрате (административный центр Гагаузской автономии. — Прим. ред.) пытаются через суд отменить соглашение между гагаузскими властями и российским ПАО "Промсвязьбанк", благодаря которому более 30 000 пенсионеров и бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере двух тысячи леев", — написала она.

Встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с руководством Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Гуцул спрогнозировала, сколько жителей Гагаузии откроют счета в ПСБ
22 апреля, 19:26
В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег заблокировали из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч леев (почти десять тысяч рублей). Первые выплаты осуществили 1 мая.
По словам Гуцул, желание молдавских властей задушить уникальную социальную программу Гагаузской автономии объяснимо.
«

"В Гагаузии внешняя помощь вся, до последней копейки, распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты "услуг" посреднических компаний и гонораров всевозможных экспертов и аудиторов. Жители всей страны внимательно следят за автономией и начинают задавать властям неудобные вопросы — а куда тратятся те колоссальные средства, которые, если верить СМИ, регулярно выделяет Молдове Европейский союз", — отметила она.

Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной прошлого года на выборах в Гагаузии победу одержала Гуцул, представительница оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвиняя ее в незаконном финансировании, и инициировали уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев провел проверку результатов выборов.
Председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
ПСБ открыл первые счета гагаузским работникам бюджетной сферы и пенсионерам
22 апреля, 17:42
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуПромсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала