https://ria.ru/20240809/mo-1965231998.html

ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей

ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей - РИА Новости, 09.08.2024

ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей

Авиация, ракетные войска и артиллерия, расчёты беспилотников и средства противовоздушной обороны уничтожили за неделю пять украинских истребителей, три боевые... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:12

2024-08-09T16:12

2024-08-09T16:18

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия, расчёты беспилотников и средства противовоздушной обороны уничтожили за неделю пять украинских истребителей, три боевые машины РСЗО Vampire, две пусковые установки ЗРК С-125 и 668 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа.Отмечается, что также уничтожены три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, две пусковые установки ЗРК С-125, а также три радиолокационные станции: AN/MPQ-65 производства США и две П-18."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины: два МиГ-29 и Су-27", - добавили в МО РФ.Уточняется, что также ПВО сбила четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, управляемую авиабомбу Hammer, две зенитные управляемые ракеты комплекса Patriot, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 668 беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240809/svo-1965233294.html

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безопасность, россия, су-27, миг-29, украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины