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ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей
ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей
Авиация, ракетные войска и артиллерия, расчёты беспилотников и средства противовоздушной обороны уничтожили за неделю пять украинских истребителей, три боевые... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:12
2024-08-09T16:12
2024-08-09T16:18
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия, расчёты беспилотников и средства противовоздушной обороны уничтожили за неделю пять украинских истребителей, три боевые машины РСЗО Vampire, две пусковые установки ЗРК С-125 и 668 беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа.Отмечается, что также уничтожены три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, две пусковые установки ЗРК С-125, а также три радиолокационные станции: AN/MPQ-65 производства США и две П-18."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины: два МиГ-29 и Су-27", - добавили в МО РФ.Уточняется, что также ПВО сбила четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, управляемую авиабомбу Hammer, две зенитные управляемые ракеты комплекса Patriot, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 668 беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20240809/svo-1965233294.html
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безопасность, россия, су-27, миг-29, украина, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Су-27, МиГ-29, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю уничтожили пять украинских истребителей
МО: ВС РФ за неделю уничтожили 5 истребителей, 3 РСЗО Vampire, 668 БПЛА
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Авиация, ракетные войска и артиллерия, расчёты беспилотников и средства противовоздушной обороны уничтожили за неделю пять украинских истребителей, три боевые машины РСЗО Vampire, две пусковые установки ЗРК С-125 и 668 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два истребителя МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 3 по 9 августа.
Отмечается, что также уничтожены три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, две пусковые установки ЗРК С-125, а также три радиолокационные станции: AN/MPQ-65 производства США и две П-18.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три истребителя воздушных сил Украины: два МиГ-29 и Су-27", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что также ПВО сбила четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, управляемую авиабомбу Hammer, две зенитные управляемые ракеты комплекса Patriot, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха", а также 668 беспилотных летательных аппаратов.