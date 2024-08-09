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Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые - РИА Новости, 09.08.2024
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02:27 09.08.2024 (обновлено: 06:35 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/mks-1965082531.html
Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые
Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые - РИА Новости, 09.08.2024
Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые
Жизнеспособные бактерии, обнаруженные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Тест", оказались устойчивы к... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:27
2024-08-09T06:35
космос - риа наука
земля
баренцево море
мадагаскар
елена шубралова (главный специалист цниимаш)
цниимаш
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Жизнеспособные бактерии, обнаруженные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Тест", оказались устойчивы к воздействию космической радиации, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. Эксперимент "Тест" проводится на МКС с 2010 года. Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе. &quot;Нами найдены не только ДНК, но и жизнеспособные бактерии. У них не обнаружены изменения ДНК, которых следовало бы ожидать с учётом плотности потока протонов, ядер гелия и тяжёлых заряженных частиц, а также с учётом интенсивности и спектра УФ-излучения. Более того, выявлены следы метаболической активности этих микроорганизмов&quot;, — сказала Шубралова.Она уточнила, что снаружи МКС были выявлены фрагменты ДНК различных бактерий, обитающих в Баренцевом море, в почве Мадагаскара и различных водоёмов, а также ДНК растительных геномов, архибактерий и грибов Erythrobasidium и Cystobasidium, Bjerkandera. По словам Шубраловой, сохранившие жизнеспособность споры микроорганизмов были обнаружены уже в первом сеансе отбора проб в 2010 году. Кроме того, микробиологический анализ показал наличие жизнеспособных спор микроорганизмов в 50% проб, а молекулярный подтвердил наличие ДНК и их фрагментов в 75% проб. "Присутствие на поверхности МКС представителей типичных наземных и морских родов бактерий доказало наличие восходящего транспорта бактериальной ДНК из тропосферы в ионосферу посредством механизма турбулентной электротермодиффузии, захватывающей аэрозольные частицы с восходящей ветвью глобальной электрической цепи, то есть переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы", - добавила она. Таким образом, по словам Шубраловой, полученные данные свидетельствуют, что в верхней части ионосферы (на высотах порядка 400 километров) живые организмы не являются случайными обитателями, но составляют постоянное сообщество, которое ранее учёные относили только к аэробиосфере на высотах до 70 километров.
https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html
https://ria.ru/20240423/mks-1941703562.html
земля
баренцево море
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космос - риа наука, земля, баренцево море, мадагаскар, елена шубралова (главный специалист цниимаш), цниимаш
Космос - РИА Наука, Земля, Баренцево море, Мадагаскар, Елена Шубралова (главный специалист ЦНИИмаш), ЦНИИМАШ
Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые

ЦНИИмаш: обнаруженные на МКС бактерии оказались устойчивы к космической радиации

© Flickr / NASA JohnsonМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Flickr / NASA Johnson
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Жизнеспособные бактерии, обнаруженные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Тест", оказались устойчивы к воздействию космической радиации, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова.
Эксперимент "Тест" проводится на МКС с 2010 года. Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе.
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«

"Нами найдены не только ДНК, но и жизнеспособные бактерии. У них не обнаружены изменения ДНК, которых следовало бы ожидать с учётом плотности потока протонов, ядер гелия и тяжёлых заряженных частиц, а также с учётом интенсивности и спектра УФ-излучения. Более того, выявлены следы метаболической активности этих микроорганизмов", — сказала Шубралова.

Она уточнила, что снаружи МКС были выявлены фрагменты ДНК различных бактерий, обитающих в Баренцевом море, в почве Мадагаскара и различных водоёмов, а также ДНК растительных геномов, архибактерий и грибов Erythrobasidium и Cystobasidium, Bjerkandera.
По словам Шубраловой, сохранившие жизнеспособность споры микроорганизмов были обнаружены уже в первом сеансе отбора проб в 2010 году. Кроме того, микробиологический анализ показал наличие жизнеспособных спор микроорганизмов в 50% проб, а молекулярный подтвердил наличие ДНК и их фрагментов в 75% проб.
"Присутствие на поверхности МКС представителей типичных наземных и морских родов бактерий доказало наличие восходящего транспорта бактериальной ДНК из тропосферы в ионосферу посредством механизма турбулентной электротермодиффузии, захватывающей аэрозольные частицы с восходящей ветвью глобальной электрической цепи, то есть переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы", - добавила она.
Таким образом, по словам Шубраловой, полученные данные свидетельствуют, что в верхней части ионосферы (на высотах порядка 400 километров) живые организмы не являются случайными обитателями, но составляют постоянное сообщество, которое ранее учёные относили только к аэробиосфере на высотах до 70 километров.
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Космос - РИА НаукаЗемляБаренцево мореМадагаскарЕлена Шубралова (главный специалист ЦНИИмаш)ЦНИИМАШ
 
 
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