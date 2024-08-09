https://ria.ru/20240809/mks-1965082531.html

Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые

Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые - РИА Новости, 09.08.2024

Земные бактерии устойчивы к космической радиации, выяснили ученые

Жизнеспособные бактерии, обнаруженные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Тест", оказались устойчивы к... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T02:27

2024-08-09T02:27

2024-08-09T06:35

космос - риа наука

земля

баренцево море

мадагаскар

елена шубралова (главный специалист цниимаш)

цниимаш

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Жизнеспособные бактерии, обнаруженные на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) в рамках эксперимента "Тест", оказались устойчивы к воздействию космической радиации, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. Эксперимент "Тест" проводится на МКС с 2010 года. Он заключается в сборе космонавтами мелкодисперсного осадка с внешней поверхности станции и дальнейшей его доставке на Землю для передачи учёным. Проводимые с образцами анализы позволяют выяснить, есть ли снаружи МКС микроорганизмы, как они туда попали и насколько они выносливы в космосе. "Нами найдены не только ДНК, но и жизнеспособные бактерии. У них не обнаружены изменения ДНК, которых следовало бы ожидать с учётом плотности потока протонов, ядер гелия и тяжёлых заряженных частиц, а также с учётом интенсивности и спектра УФ-излучения. Более того, выявлены следы метаболической активности этих микроорганизмов", — сказала Шубралова.Она уточнила, что снаружи МКС были выявлены фрагменты ДНК различных бактерий, обитающих в Баренцевом море, в почве Мадагаскара и различных водоёмов, а также ДНК растительных геномов, архибактерий и грибов Erythrobasidium и Cystobasidium, Bjerkandera. По словам Шубраловой, сохранившие жизнеспособность споры микроорганизмов были обнаружены уже в первом сеансе отбора проб в 2010 году. Кроме того, микробиологический анализ показал наличие жизнеспособных спор микроорганизмов в 50% проб, а молекулярный подтвердил наличие ДНК и их фрагментов в 75% проб. "Присутствие на поверхности МКС представителей типичных наземных и морских родов бактерий доказало наличие восходящего транспорта бактериальной ДНК из тропосферы в ионосферу посредством механизма турбулентной электротермодиффузии, захватывающей аэрозольные частицы с восходящей ветвью глобальной электрической цепи, то есть переноса аэрозольного вещества из тропосферы на высоты ионосферы", - добавила она. Таким образом, по словам Шубраловой, полученные данные свидетельствуют, что в верхней части ионосферы (на высотах порядка 400 километров) живые организмы не являются случайными обитателями, но составляют постоянное сообщество, которое ранее учёные относили только к аэробиосфере на высотах до 70 километров.

https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html

https://ria.ru/20240423/mks-1941703562.html

земля

баренцево море

мадагаскар

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космос - риа наука, земля, баренцево море, мадагаскар, елена шубралова (главный специалист цниимаш), цниимаш