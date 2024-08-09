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Минтранс поддержал усиление ответственности за дебош в самолете - РИА Новости, 09.08.2024
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19:37 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/mintrans-1965283176.html
Минтранс поддержал усиление ответственности за дебош в самолете
Минтранс поддержал усиление ответственности за дебош в самолете - РИА Новости, 09.08.2024
Минтранс поддержал усиление ответственности за дебош в самолете
Минтранс РФ поддерживает усиление ответственности за деструктивное поведение в самолете на фоне увеличения числа таких правонарушений, в частности, идею о... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:37
2024-08-09T19:37
россия
надежда школкина
аэрофлот
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает усиление ответственности за деструктивное поведение в самолете на фоне увеличения числа таких правонарушений, в частности, идею о создании единого реестра лиц, полеты для которых могут быть ограничены до трех лет за повторный дебош, говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что данная инициатива будет детально проработана в ближайшее время, с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс РФ. "Минтранс поддерживает усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета… В последнее время авиаперевозчики отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов" - отметили в пресс-службе. "В связи с этим депутатом Государственной Думы Надеждой Школкиной и авиакомпанией "Аэрофлот" выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна. Механизмом реализации данных изменений предложено создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений. Также предлагается расширить перечень составов правонарушений, являющихся основанием для внесения пассажира в такой реестр", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240425/muzhchina-1942352209.html
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россия, надежда школкина, аэрофлот, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Надежда Школкина, Аэрофлот, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс поддержал усиление ответственности за дебош в самолете

Минтранс поддержал идею о создании реестра авиадебоширов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажиры в самолете. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минтранс РФ поддерживает усиление ответственности за деструктивное поведение в самолете на фоне увеличения числа таких правонарушений, в частности, идею о создании единого реестра лиц, полеты для которых могут быть ограничены до трех лет за повторный дебош, говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что данная инициатива будет детально проработана в ближайшее время, с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс РФ.
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"Минтранс поддерживает усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета… В последнее время авиаперевозчики отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов" - отметили в пресс-службе.
"В связи с этим депутатом Государственной Думы Надеждой Школкиной и авиакомпанией "Аэрофлот" выдвинута законодательная инициатива о внесении изменений в воздушное законодательство в части усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту воздушного судна. Механизмом реализации данных изменений предложено создание единого реестра лиц, воздушная перевозка которых может быть ограничена на срок от одного до трех лет в случае повторного совершения на борту правонарушений. Также предлагается расширить перечень составов правонарушений, являющихся основанием для внесения пассажира в такой реестр", - сказали в министерстве.
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РоссияНадежда ШколкинаАэрофлотОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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