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ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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13:19 09.08.2024 (обновлено: 14:27 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965165565.html
ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области
ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области
Российские военные наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:19
2024-08-09T14:27
россия
суджанский район
курская область
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области, сообщило Минобороны.&quot;В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 &quot;Град&quot;, буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили &quot;Урал&quot; и КамАЗ&quot;, — уточнили в ведомстве.Кроме того, Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений ВС в Курской области.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны, в боях в регионе противник уже потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html
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россия
суджанский район
курская область
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Кадры выдвижения подразделений для наращивания сил в Суджанском районе Курской области
❗️Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений для наращивания сил, ведущих боевые действия с ВСУ в Суджанском районе Курской области
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россия, суджанский район, курская область
Россия, Суджанский район, Курская область
ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области

МО: ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области, сообщило Минобороны.
«

"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ", — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений ВС в Курской области.

Попытка вторжения ВСУ в Курскую область

Утром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.
Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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По данным Минобороны, в боях в регионе противник уже потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.
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РоссияСуджанский районКурская область
 
 
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