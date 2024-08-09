https://ria.ru/20240809/minoborony-1965165565.html

ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области

ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области

Российские военные наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:19

2024-08-09T13:19

2024-08-09T14:27

россия

суджанский район

курская область

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области, сообщило Минобороны."В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и КамАЗ", — уточнили в ведомстве.Кроме того, Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений ВС в Курской области.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские войска попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области.Как доложил президенту в среду начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны, в боях в регионе противник уже потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные, указали в СК. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html

https://ria.ru/20240809/podpole-1965129463.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

россия

суджанский район

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Кадры выдвижения подразделений для наращивания сил в Суджанском районе Курской области ❗️Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений для наращивания сил, ведущих боевые действия с ВСУ в Суджанском районе Курской области 2024-08-09T13:19 true PT0M35S

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россия, суджанский район, курская область