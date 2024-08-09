https://ria.ru/20240809/minoborony-1965091908.html

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с уничтожением бронеавтомобилей и живой силы ВСУ управляемой ракетой и артиллерией в приграничном районе Курской... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:19

2024-08-09T05:19

2024-08-09T08:58

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с уничтожением бронеавтомобилей и живой силы ВСУ управляемой ракетой и артиллерией в приграничном районе Курской области. "На кадрах объективного контроля уничтожение бронеавтомобилей и живой силы ВСУ экипажем вертолета армейской авиации управляемой ракетой и артиллерией в районе сосредоточения боевой техники противника, укрывающейся в лесополосе", — указали в ведомстве.Кроме того, Минобороны опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны, за два дня противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.По данным СК, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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Кадры уничтожения боевиков и техники ВСУ управляемой ракетой с вертолета Минобороны публикует очередные кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео - в украинских боевиков и технику запускают управляемую ракету с вертолета, а также бьют по ним из артиллерии. 2024-08-09T05:19 true PT0M41S

Кадры уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" Минобороны публикует очередные кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео - удары по танку и бронеавтомобилю ВСУ "Ланцетами". 2024-08-09T05:19 true PT0M21S

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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины