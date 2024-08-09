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Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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05:19 09.08.2024 (обновлено: 08:58 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965091908.html
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с уничтожением бронеавтомобилей и живой силы ВСУ управляемой ракетой и артиллерией в приграничном районе Курской... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T05:19
2024-08-09T08:58
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с уничтожением бронеавтомобилей и живой силы ВСУ управляемой ракетой и артиллерией в приграничном районе Курской области. &quot;На кадрах объективного контроля уничтожение бронеавтомобилей и живой силы ВСУ экипажем вертолета армейской авиации управляемой ракетой и артиллерией в районе сосредоточения боевой техники противника, укрывающейся в лесополосе&quot;, — указали в ведомстве.Кроме того, Минобороны опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области.Попытка вторжения ВСУ в Курскую областьУтром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны, за два дня противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.По данным СК, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
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Кадры уничтожения боевиков и техники ВСУ управляемой ракетой с вертолета
Минобороны публикует очередные кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео - в украинских боевиков и технику запускают управляемую ракету с вертолета, а также бьют по ним из артиллерии.
2024-08-09T05:19
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Кадры уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами"
Минобороны публикует очередные кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео - удары по танку и бронеавтомобилю ВСУ "Ланцетами".
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения боевиков и техники ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с уничтожением бронеавтомобилей и живой силы ВСУ управляемой ракетой и артиллерией в приграничном районе Курской области.
«

"На кадрах объективного контроля уничтожение бронеавтомобилей и живой силы ВСУ экипажем вертолета армейской авиации управляемой ракетой и артиллерией в районе сосредоточения боевой техники противника, укрывающейся в лесополосе", — указали в ведомстве.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ "Ланцетами" в приграничном районе Курской области.

Попытка вторжения ВСУ в Курскую область

Утром 6 августа украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны, за два дня противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
По данным СК, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, а также военные. Как сообщил врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, четыре человека погибли. Количество пострадавших детей увеличилось до девяти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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