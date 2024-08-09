Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/migranty-1965102953.html
В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах
В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах - РИА Новости, 09.08.2024
В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, вводящий запрет с 2025 года на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:16
2024-08-09T08:16
красноярский край
россия
михаил котюков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_f1729540f9d1af5d7c7592c5720e10cf.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, вводящий запрет с 2025 года на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в определенных отраслях экономики, сообщает правительство региона. "Указ "Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Красноярского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" вступит в силу с 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Под запрет попала работа мигрантов в легковом такси и на арендованных легковых автомобилях, а также в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Данное решение было принято на основе предложений ГУ МВД России по Красноярскому краю и Федерации профсоюзов. Как отмечается в официальном заявлении, введение запрета направлено на повышение уровня безопасности, снижение числа правонарушений, совершённых мигрантами, а также на поддержание баланса трудовых ресурсов. "Чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников, указ вступит в силу с 1 марта 2025 года, и после этой даты у них будет два месяца, чтобы заместить выбывающие трудовые ресурсы", - уточняют в правительстве. По поручению Котюкова совместно с ГУ МВД России будут анализироваться другие отрасли и виды деятельности, где могут потребоваться аналогичные меры.
https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html
https://ria.ru/20240718/oblast-1960413042.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9f9566808db6897158be4024c5e89554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, россия, михаил котюков, общество
Красноярский край, Россия, Михаил Котюков, Общество
В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах

В Красноярском крае с 2025 года мигрантам запретят работать в некоторых сферах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, вводящий запрет с 2025 года на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в определенных отраслях экономики, сообщает правительство региона.
"Указ "Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Красноярского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" вступит в силу с 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Транспорт в дороге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
На Колыме мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом
22 ноября 2023, 12:47
Под запрет попала работа мигрантов в легковом такси и на арендованных легковых автомобилях, а также в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Данное решение было принято на основе предложений ГУ МВД России по Красноярскому краю и Федерации профсоюзов.
Как отмечается в официальном заявлении, введение запрета направлено на повышение уровня безопасности, снижение числа правонарушений, совершённых мигрантами, а также на поддержание баланса трудовых ресурсов.
"Чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников, указ вступит в силу с 1 марта 2025 года, и после этой даты у них будет два месяца, чтобы заместить выбывающие трудовые ресурсы", - уточняют в правительстве.
По поручению Котюкова совместно с ГУ МВД России будут анализироваться другие отрасли и виды деятельности, где могут потребоваться аналогичные меры.
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли
18 июля, 09:56
 
Красноярский крайРоссияМихаил КотюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала