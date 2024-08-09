https://ria.ru/20240809/migranty-1965102953.html

В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах

В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах - РИА Новости, 09.08.2024

В Красноярском крае мигрантам запретят работать в некоторых сферах

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, вводящий запрет с 2025 года на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:16

2024-08-09T08:16

2024-08-09T08:16

красноярский край

россия

михаил котюков

общество

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КРАСНОЯРСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, вводящий запрет с 2025 года на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в определенных отраслях экономики, сообщает правительство региона. "Указ "Об установлении на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Красноярского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" вступит в силу с 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Под запрет попала работа мигрантов в легковом такси и на арендованных легковых автомобилях, а также в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах. Данное решение было принято на основе предложений ГУ МВД России по Красноярскому краю и Федерации профсоюзов. Как отмечается в официальном заявлении, введение запрета направлено на повышение уровня безопасности, снижение числа правонарушений, совершённых мигрантами, а также на поддержание баланса трудовых ресурсов. "Чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников, указ вступит в силу с 1 марта 2025 года, и после этой даты у них будет два месяца, чтобы заместить выбывающие трудовые ресурсы", - уточняют в правительстве. По поручению Котюкова совместно с ГУ МВД России будут анализироваться другие отрасли и виды деятельности, где могут потребоваться аналогичные меры.

https://ria.ru/20231122/kolyma-1911026445.html

https://ria.ru/20240718/oblast-1960413042.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, россия, михаил котюков, общество