https://ria.ru/20240809/mid-1965256898.html

МИД России прокомментировал разрыв дипотношений Нигера и Украины

МИД России прокомментировал разрыв дипотношений Нигера и Украины - РИА Новости, 09.08.2024

МИД России прокомментировал разрыв дипотношений Нигера и Украины

Разрыв уже второй африканской страной - Нигером - дипотношений с Украиной говорит о растущем понимании государствами континента террористической сущности... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:36

2024-08-09T17:36

2024-08-09T17:52

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МОСКВА, 9 авг-РИА Новости. Разрыв уже второй африканской страной - Нигером - дипотношений с Украиной говорит о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима, заявила РИА новости официальный представитель МИД РФ. "Разрыв уже второй африканской страной дипломатических отношений с Украиной наглядно свидетельствует о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима",- сказала она. Захарова напомнила, что "6 августа вслед за малийскими властями правительство Нигера сделало официальное заявление о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с поддержкой киевским режимом террористических группировок, совершивших "трусливое и варварское" нападение на военнослужащих Мали на севере этой страны в конце июля текущего года". "В документе решительно осуждаются преднамеренные враждебные акты режима (Владимира) Зеленского в "поддержку международного терроризма", "вопиющее нарушение" Устава ООН",- сказала она. По словам Захаровой, подчеркивается, что Украина сделала сознательный выбор помогать террористам в условиях, когда мировое сообщество последовательно отстаивает "необходимость бороться с этим злом". "Нигерское правительство заявляет о намерении обратиться в СБ ООН "для принятия решения по агрессии Украины и ее спонсоров", - заключила она.

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965254898.html

https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589767.html

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