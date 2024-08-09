МИД России прокомментировал разрыв дипотношений Нигера и Украины
МИД РФ: среди стран Африки растет понимание террористической сущности Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг-РИА Новости. Разрыв уже второй африканской страной - Нигером - дипотношений с Украиной говорит о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима, заявила РИА новости официальный представитель МИД РФ.
"Разрыв уже второй африканской страной дипломатических отношений с Украиной наглядно свидетельствует о растущем понимании государствами континента террористической сущности киевского режима",- сказала она.
Захарова напомнила, что "6 августа вслед за малийскими властями правительство Нигера сделало официальное заявление о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с поддержкой киевским режимом террористических группировок, совершивших "трусливое и варварское" нападение на военнослужащих Мали на севере этой страны в конце июля текущего года".
"В документе решительно осуждаются преднамеренные враждебные акты режима (Владимира) Зеленского в "поддержку международного терроризма", "вопиющее нарушение" Устава ООН",- сказала она. По словам Захаровой, подчеркивается, что Украина сделала сознательный выбор помогать террористам в условиях, когда мировое сообщество последовательно отстаивает "необходимость бороться с этим злом".
"Нигерское правительство заявляет о намерении обратиться в СБ ООН "для принятия решения по агрессии Украины и ее спонсоров", - заключила она.
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7 августа, 11:16