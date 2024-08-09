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МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии - РИА Новости, 09.08.2024
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01:09 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/mid-1965078010.html
МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии
МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии - РИА Новости, 09.08.2024
МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии
МИД Чехии порекомендовал своим согражданам быть осторожными при посещении наиболее популярных мест Австрии в связи с возможной угрозой терактов, что, в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:09
2024-08-09T01:09
австрия
вена
чехия
тейлор свифт (певица)
в мире
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ПРАГА, 9 авг - РИА Новости. МИД Чехии порекомендовал своим согражданам быть осторожными при посещении наиболее популярных мест Австрии в связи с возможной угрозой терактов, что, в частности, на этой неделе привело к отмене в Вене трех концертов американской певицы Тейлор Свифт, сообщило в четверг издание Idnes. "МИД республики рекомендует проживающим или посещающим Австрию чешским гражданам проявлять особую осторожность, прежде всего, при посещении популярных туристических мест. Таким образом МИД реагирует на прозвучавшую в среду угрозу теракта, из-за которой в Вене были отменены три концерта популярной американской певицы Тейлор Свифт", - говорится в сообщении. Днем ранее чешское дипведомство со ссылкой на органы власти Австрии сообщило, что в Вене была предотвращена попытка террористического акта на одном из концертов Свифт, в результате чего отменены все три концерта этой певицы. "Хотя конкретная угроза сведена к минимуму, ситуация с безопасностью, по мнению австрийских властей, остается очень серьезной. Всем находящимся в Австрии чешским гражданам рекомендовано внести данные о себе в систему регистрации Drozd дипведомства", - отметило издание. Предполагалось, что в соседнюю страну из Чехии приедет на концерты множество поклонников американской певицы. Девятнадцатилетний подозреваемый в планировании теракта во время одного из концертов Тейлор Свифт в Вене признал вину, он планировал напасть на людей за пределами стадиона, а затем покончить с собой, всего в рамках дела задержаны три человека, заявили в четверг представители МВД и управления госразведки Австрии. Концерты Свифт были запланированы на четверг, пятницу и субботу, на каждом из них должны были присутствовать 65 тысяч зрителей, при этом еще около 15-20 тысяч поклонников певицы будут намерены находиться вблизи концертного комплекса, в котором Свифт планировала выступать. В настоящее время в Австрии действует второй уровень террористической опасности (при самом высоком первом). Организаторы выступлений Свифт в Вене объявили, что деньги за возвращенные билеты на отмененные концерты будут возвращены в срок до 10 дней. Следующие 5 концертов певицы намечены на предстоящую неделю в Лондоне.
https://ria.ru/20240808/svift-1964792581.html
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австрия, вена, чехия, тейлор свифт (певица), в мире
Австрия, Вена, Чехия, Тейлор Свифт (певица), В мире
МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии

МИД Чехии рекомендовал чешским гражданам быть осторожными при посещении Австрии

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ПРАГА, 9 авг - РИА Новости. МИД Чехии порекомендовал своим согражданам быть осторожными при посещении наиболее популярных мест Австрии в связи с возможной угрозой терактов, что, в частности, на этой неделе привело к отмене в Вене трех концертов американской певицы Тейлор Свифт, сообщило в четверг издание Idnes.
"МИД республики рекомендует проживающим или посещающим Австрию чешским гражданам проявлять особую осторожность, прежде всего, при посещении популярных туристических мест. Таким образом МИД реагирует на прозвучавшую в среду угрозу теракта, из-за которой в Вене были отменены три концерта популярной американской певицы Тейлор Свифт", - говорится в сообщении.
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В Вене отменили концерты Тейлор Свифт после сообщений о планах теракта
Вчера, 00:59
Днем ранее чешское дипведомство со ссылкой на органы власти Австрии сообщило, что в Вене была предотвращена попытка террористического акта на одном из концертов Свифт, в результате чего отменены все три концерта этой певицы.
"Хотя конкретная угроза сведена к минимуму, ситуация с безопасностью, по мнению австрийских властей, остается очень серьезной. Всем находящимся в Австрии чешским гражданам рекомендовано внести данные о себе в систему регистрации Drozd дипведомства", - отметило издание. Предполагалось, что в соседнюю страну из Чехии приедет на концерты множество поклонников американской певицы.
Девятнадцатилетний подозреваемый в планировании теракта во время одного из концертов Тейлор Свифт в Вене признал вину, он планировал напасть на людей за пределами стадиона, а затем покончить с собой, всего в рамках дела задержаны три человека, заявили в четверг представители МВД и управления госразведки Австрии.
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Концерты Свифт были запланированы на четверг, пятницу и субботу, на каждом из них должны были присутствовать 65 тысяч зрителей, при этом еще около 15-20 тысяч поклонников певицы будут намерены находиться вблизи концертного комплекса, в котором Свифт планировала выступать.
В настоящее время в Австрии действует второй уровень террористической опасности (при самом высоком первом).
Организаторы выступлений Свифт в Вене объявили, что деньги за возвращенные билеты на отмененные концерты будут возвращены в срок до 10 дней. Следующие 5 концертов певицы намечены на предстоящую неделю в Лондоне.
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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АвстрияВенаЧехияТейлор Свифт (певица)В мире
 
 
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