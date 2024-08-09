https://ria.ru/20240809/mid-1965078010.html

МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии

МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии - РИА Новости, 09.08.2024

МИД Чехии предупредил граждан об угрозе терактов в Австрии

МИД Чехии порекомендовал своим согражданам быть осторожными при посещении наиболее популярных мест Австрии в связи с возможной угрозой терактов, что, в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T01:09

2024-08-09T01:09

2024-08-09T01:09

австрия

вена

чехия

тейлор свифт (певица)

в мире

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ПРАГА, 9 авг - РИА Новости. МИД Чехии порекомендовал своим согражданам быть осторожными при посещении наиболее популярных мест Австрии в связи с возможной угрозой терактов, что, в частности, на этой неделе привело к отмене в Вене трех концертов американской певицы Тейлор Свифт, сообщило в четверг издание Idnes. "МИД республики рекомендует проживающим или посещающим Австрию чешским гражданам проявлять особую осторожность, прежде всего, при посещении популярных туристических мест. Таким образом МИД реагирует на прозвучавшую в среду угрозу теракта, из-за которой в Вене были отменены три концерта популярной американской певицы Тейлор Свифт", - говорится в сообщении. Днем ранее чешское дипведомство со ссылкой на органы власти Австрии сообщило, что в Вене была предотвращена попытка террористического акта на одном из концертов Свифт, в результате чего отменены все три концерта этой певицы. "Хотя конкретная угроза сведена к минимуму, ситуация с безопасностью, по мнению австрийских властей, остается очень серьезной. Всем находящимся в Австрии чешским гражданам рекомендовано внести данные о себе в систему регистрации Drozd дипведомства", - отметило издание. Предполагалось, что в соседнюю страну из Чехии приедет на концерты множество поклонников американской певицы. Девятнадцатилетний подозреваемый в планировании теракта во время одного из концертов Тейлор Свифт в Вене признал вину, он планировал напасть на людей за пределами стадиона, а затем покончить с собой, всего в рамках дела задержаны три человека, заявили в четверг представители МВД и управления госразведки Австрии. Концерты Свифт были запланированы на четверг, пятницу и субботу, на каждом из них должны были присутствовать 65 тысяч зрителей, при этом еще около 15-20 тысяч поклонников певицы будут намерены находиться вблизи концертного комплекса, в котором Свифт планировала выступать. В настоящее время в Австрии действует второй уровень террористической опасности (при самом высоком первом). Организаторы выступлений Свифт в Вене объявили, что деньги за возвращенные билеты на отмененные концерты будут возвращены в срок до 10 дней. Следующие 5 концертов певицы намечены на предстоящую неделю в Лондоне.

https://ria.ru/20240808/svift-1964792581.html

https://ria.ru/20240609/chekhiya-1951727608.html

https://ria.ru/20240808/podrobnosti-1964963458.html

австрия

вена

чехия

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австрия, вена, чехия, тейлор свифт (певица), в мире