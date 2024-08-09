https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html

Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США

Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 09.08.2024

Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США

В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:01

2024-08-09T08:01

2024-08-09T08:01

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, подобные обвинения Иран ранее отвергал. отчет об этом размещен на сайте фирмы."Сегодня мы делимся данными об отслеживаемой нами активности, которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США в этом году", - говорится в отчете. По утверждению Microsoft, связанные с Ираном хакерские группы отслеживают актуальные тренды по темам, затрагивающим выборы, и якобы распространяют сообщения для оказания влияния на мнение американцев, особенно в так называемых колеблющихся штатах. Во-вторых, они проводят операции с целью сбора информации об избирательных кампаниях, чтобы, как утверждают в корпорации, в дальнейшем оказать влияние на выборы. Так, в Microsoft утверждают, что хакеры якобы создают подставные сайты, где размещают материалы по важным для американцев темам, для написания текстов применяются технологии искусственного интеллекта. В корпорации заявили также, что с помощью взломанной почты бывшего чиновника хакеры якобы рассылают высокопоставленным американским лицам ссылки, через которые крадут информацию об их активности в сети. Так, например, хакеры затем попытались войти в почту неназванного "бывшего кандидата в президенты" США, заявлено в отчете. С помощью взломанных аккаунтов хакеры также собирают информацию об оборонном секторе, американских спутниках и сфере здравоохранения, заявили авторы доклада. В конце июля миссия Ирана в ООН отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах.

https://ria.ru/20240229/vybory-1930358893.html

https://ria.ru/20240730/iran-1962850205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, иран, сша, тегеран (город), microsoft corporation, оон