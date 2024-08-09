https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 09.08.2024
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:01
2024-08-09T08:01
2024-08-09T08:01
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, подобные обвинения Иран ранее отвергал. отчет об этом размещен на сайте фирмы."Сегодня мы делимся данными об отслеживаемой нами активности, которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США в этом году", - говорится в отчете. По утверждению Microsoft, связанные с Ираном хакерские группы отслеживают актуальные тренды по темам, затрагивающим выборы, и якобы распространяют сообщения для оказания влияния на мнение американцев, особенно в так называемых колеблющихся штатах. Во-вторых, они проводят операции с целью сбора информации об избирательных кампаниях, чтобы, как утверждают в корпорации, в дальнейшем оказать влияние на выборы. Так, в Microsoft утверждают, что хакеры якобы создают подставные сайты, где размещают материалы по важным для американцев темам, для написания текстов применяются технологии искусственного интеллекта. В корпорации заявили также, что с помощью взломанной почты бывшего чиновника хакеры якобы рассылают высокопоставленным американским лицам ссылки, через которые крадут информацию об их активности в сети. Так, например, хакеры затем попытались войти в почту неназванного "бывшего кандидата в президенты" США, заявлено в отчете. С помощью взломанных аккаунтов хакеры также собирают информацию об оборонном секторе, американских спутниках и сфере здравоохранения, заявили авторы доклада. В конце июля миссия Ирана в ООН отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах.
https://ria.ru/20240229/vybory-1930358893.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, иран, сша, тегеран (город), microsoft corporation, оон
В мире, Технологии, Иран, США, Тегеран (город), Microsoft Corporation, ООН
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
Microsoft: хакеры используют подставные сайты для вмешательства в выборы в США
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости.
В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, подобные обвинения Иран ранее отвергал. отчет об этом размещен на сайте фирмы
.
"Сегодня мы делимся данными об отслеживаемой нами активности, которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США в этом году", - говорится в отчете.
По утверждению Microsoft, связанные с Ираном хакерские группы отслеживают актуальные тренды по темам, затрагивающим выборы, и якобы распространяют сообщения для оказания влияния на мнение американцев, особенно в так называемых колеблющихся штатах. Во-вторых, они проводят операции с целью сбора информации об избирательных кампаниях, чтобы, как утверждают в корпорации, в дальнейшем оказать влияние на выборы.
Так, в Microsoft утверждают, что хакеры якобы создают подставные сайты, где размещают материалы по важным для американцев темам, для написания текстов применяются технологии искусственного интеллекта. В корпорации заявили также, что с помощью взломанной почты бывшего чиновника хакеры якобы рассылают высокопоставленным американским лицам ссылки, через которые крадут информацию об их активности в сети. Так, например, хакеры затем попытались войти в почту неназванного "бывшего кандидата в президенты" США, заявлено в отчете.
С помощью взломанных аккаунтов хакеры также собирают информацию об оборонном секторе, американских спутниках и сфере здравоохранения, заявили авторы доклада.
В конце июля миссия Ирана в ООН
отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана
в ход предстоящих выборов в Штатах.