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Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 09.08.2024
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08:01 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США - РИА Новости, 09.08.2024
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:01
2024-08-09T08:01
в мире
технологии
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, подобные обвинения Иран ранее отвергал. отчет об этом размещен на сайте фирмы."Сегодня мы делимся данными об отслеживаемой нами активности, которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США в этом году", - говорится в отчете. По утверждению Microsoft, связанные с Ираном хакерские группы отслеживают актуальные тренды по темам, затрагивающим выборы, и якобы распространяют сообщения для оказания влияния на мнение американцев, особенно в так называемых колеблющихся штатах. Во-вторых, они проводят операции с целью сбора информации об избирательных кампаниях, чтобы, как утверждают в корпорации, в дальнейшем оказать влияние на выборы. Так, в Microsoft утверждают, что хакеры якобы создают подставные сайты, где размещают материалы по важным для американцев темам, для написания текстов применяются технологии искусственного интеллекта. В корпорации заявили также, что с помощью взломанной почты бывшего чиновника хакеры якобы рассылают высокопоставленным американским лицам ссылки, через которые крадут информацию об их активности в сети. Так, например, хакеры затем попытались войти в почту неназванного "бывшего кандидата в президенты" США, заявлено в отчете. С помощью взломанных аккаунтов хакеры также собирают информацию об оборонном секторе, американских спутниках и сфере здравоохранения, заявили авторы доклада. В конце июля миссия Ирана в ООН отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах.
https://ria.ru/20240229/vybory-1930358893.html
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в мире, технологии, иран, сша, тегеран (город), microsoft corporation, оон
В мире, Технологии, Иран, США, Тегеран (город), Microsoft Corporation, ООН
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США

Microsoft: хакеры используют подставные сайты для вмешательства в выборы в США

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В корпорации Microsoft утверждают, что связанные с Ираном хакерские группировки якобы используют подставные новостные сайты для вмешательства в предстоящие президентские выборы в США, подобные обвинения Иран ранее отвергал. отчет об этом размещен на сайте фирмы.
"Сегодня мы делимся данными об отслеживаемой нами активности, которая все больше указывает на намерение Ирана повлиять на президентские выборы в США в этом году", - говорится в отчете.
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Все больше иностранных игроков могут влиять на выборы в США, заявило ФБР
29 февраля, 21:42
По утверждению Microsoft, связанные с Ираном хакерские группы отслеживают актуальные тренды по темам, затрагивающим выборы, и якобы распространяют сообщения для оказания влияния на мнение американцев, особенно в так называемых колеблющихся штатах. Во-вторых, они проводят операции с целью сбора информации об избирательных кампаниях, чтобы, как утверждают в корпорации, в дальнейшем оказать влияние на выборы.
Так, в Microsoft утверждают, что хакеры якобы создают подставные сайты, где размещают материалы по важным для американцев темам, для написания текстов применяются технологии искусственного интеллекта. В корпорации заявили также, что с помощью взломанной почты бывшего чиновника хакеры якобы рассылают высокопоставленным американским лицам ссылки, через которые крадут информацию об их активности в сети. Так, например, хакеры затем попытались войти в почту неназванного "бывшего кандидата в президенты" США, заявлено в отчете.
С помощью взломанных аккаунтов хакеры также собирают информацию об оборонном секторе, американских спутниках и сфере здравоохранения, заявили авторы доклада.
В конце июля миссия Ирана в ООН отвергла заявления разведки США, касающиеся якобы вмешательства Тегерана в ход предстоящих выборов в Штатах.
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30 июля, 09:37
 
В миреТехнологииИранСШАТегеран (город)Microsoft CorporationООН
 
 
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