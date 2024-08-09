https://ria.ru/20240809/mfts-1965265263.html

Все МФЦ в Курске работают штатно

Все МФЦ в Курске работают штатно - РИА Новости, 09.08.2024

Все МФЦ в Курске работают штатно

Все офисы МФЦ в Курске работают в штатном режиме, сообщила врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:06

2024-08-09T18:06

2024-08-09T18:09

курск

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

светлана петренко

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КУРСК, 9 авг - РИА Новости. Все офисы МФЦ в Курске работают в штатном режиме, сообщила врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько."Офисы МФЦ работают в штатном режиме. Мы готовы к увеличению потока людей. Мы обязательно поможем всем и каждому, кто к нам обратится. Сейчас работаем над тем, чтобы усилить работу наших колл-центров, чтобы гражданам не приходилось долго ждать на линии", - рассказала Крутько в соответствующем видеообращении для журналистов.Она также отметила, что операторы колл-центров будут работать в круглосуточном режиме.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дняпотеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курск

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курск, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, светлана петренко