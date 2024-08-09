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Все МФЦ в Курске работают штатно - РИА Новости, 09.08.2024
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18:06 09.08.2024 (обновлено: 18:09 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/mfts-1965265263.html
Все МФЦ в Курске работают штатно
Все МФЦ в Курске работают штатно - РИА Новости, 09.08.2024
Все МФЦ в Курске работают штатно
Все офисы МФЦ в Курске работают в штатном режиме, сообщила врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:06
2024-08-09T18:09
курск
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
светлана петренко
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КУРСК, 9 авг - РИА Новости. Все офисы МФЦ в Курске работают в штатном режиме, сообщила врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько."Офисы МФЦ работают в штатном режиме. Мы готовы к увеличению потока людей. Мы обязательно поможем всем и каждому, кто к нам обратится. Сейчас работаем над тем, чтобы усилить работу наших колл-центров, чтобы гражданам не приходилось долго ждать на линии", - рассказала Крутько в соответствующем видеообращении для журналистов.Она также отметила, что операторы колл-центров будут работать в круглосуточном режиме.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дняпотеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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курск, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, светлана петренко
Курск, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Светлана Петренко
Все МФЦ в Курске работают штатно

Курские власти сообщили, что все офисы МФЦ в городе работают в штатном режиме

© РИА Новости / Александр СуховОтделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 9 авг - РИА Новости. Все офисы МФЦ в Курске работают в штатном режиме, сообщила врио зампредседателя правительства региона Оксана Крутько.
«
"Офисы МФЦ работают в штатном режиме. Мы готовы к увеличению потока людей. Мы обязательно поможем всем и каждому, кто к нам обратится. Сейчас работаем над тем, чтобы усилить работу наших колл-центров, чтобы гражданам не приходилось долго ждать на линии", - рассказала Крутько в соответствующем видеообращении для журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Она также отметила, что операторы колл-центров будут работать в круглосуточном режиме.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дняпотеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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КурскКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСветлана Петренко
 
 
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