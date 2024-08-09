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Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов - РИА Новости, 09.08.2024
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23:58 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/meta-1965314917.html
Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов
Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов - РИА Новости, 09.08.2024
Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов
Компания Meta* в принадлежащих ей соцсетях заблокировала аккаунты объединения мотоциклистов Словакии "Брат за Брата", информация об этом размещена на сайте... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:58
2024-08-09T23:58
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БРАТИСЛАВА, 9 авг - РИА Новости. Компания Meta* в принадлежащих ей соцсетях заблокировала аккаунты объединения мотоциклистов Словакии "Брат за Брата", информация об этом размещена на сайте объедения. "Компания Meta* заблокировала семье "Брат за Брата" - Facebook*, Instagram* и Whatsapp", - говорится в сообщении. По данным словацкого телеканала ТА3, активисты создали на Facebook* новую страницу, где пока опубликовано несколько постов, активную деятельность они также ведут в TikTok, Telegram и на YouTube. Мотоциклисты из объединения "Брат за Брата" были организаторами акции "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, ее поддержали более 18 тысяч человек. Маршрут мотопробега проходил по Чехии и Словакии с 1 по 5 мая 2024 года. Активисты посетили 18 населенных пунктов, где возложили венки в память о погибших солдатах. Акция проводилась с целью почтить память героев, погибших за освобождение Чехии и Словакии. В 2023 году мотоциклисты из объединения "Брат за Брата" проводили мотопробег по 20 населенным пунктам по случаю 79-й годовщины Словацкого национального восстания (1944) - вооруженного выступления жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, справки, словакия, чехия, россия, whatsapp inc., tiktok
В мире, Справки, Словакия, Чехия, Россия, WhatsApp Inc., TikTok
Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов

Meta заблокировала аккаунты объединения мотоциклистов Словакии "Брат за Брата"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастник гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии"
Участник гражданского объединения Мотоциклисты Словакии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии" . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 авг - РИА Новости. Компания Meta* в принадлежащих ей соцсетях заблокировала аккаунты объединения мотоциклистов Словакии "Брат за Брата", информация об этом размещена на сайте объедения.
«
"Компания Meta* заблокировала семье "Брат за Брата" - Facebook*, Instagram* и Whatsapp", - говорится в сообщении.
По данным словацкого телеканала ТА3, активисты создали на Facebook* новую страницу, где пока опубликовано несколько постов, активную деятельность они также ведут в TikTok, Telegram и на YouTube.
Мотоциклисты из объединения "Брат за Брата" были организаторами акции "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, ее поддержали более 18 тысяч человек. Маршрут мотопробега проходил по Чехии и Словакии с 1 по 5 мая 2024 года. Активисты посетили 18 населенных пунктов, где возложили венки в память о погибших солдатах. Акция проводилась с целью почтить память героев, погибших за освобождение Чехии и Словакии.
В 2023 году мотоциклисты из объединения "Брат за Брата" проводили мотопробег по 20 населенным пунктам по случаю 79-й годовщины Словацкого национального восстания (1944) - вооруженного выступления жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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