https://ria.ru/20240809/meta-1965314917.html

Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов

Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов - РИА Новости, 09.08.2024

Meta* заблокировала аккаунты объединения словацких мотоциклистов

Компания Meta* в принадлежащих ей соцсетях заблокировала аккаунты объединения мотоциклистов Словакии "Брат за Брата", информация об этом размещена на сайте... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:58

2024-08-09T23:58

2024-08-09T23:58

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БРАТИСЛАВА, 9 авг - РИА Новости. Компания Meta* в принадлежащих ей соцсетях заблокировала аккаунты объединения мотоциклистов Словакии "Брат за Брата", информация об этом размещена на сайте объедения. "Компания Meta* заблокировала семье "Брат за Брата" - Facebook*, Instagram* и Whatsapp", - говорится в сообщении. По данным словацкого телеканала ТА3, активисты создали на Facebook* новую страницу, где пока опубликовано несколько постов, активную деятельность они также ведут в TikTok, Telegram и на YouTube. Мотоциклисты из объединения "Брат за Брата" были организаторами акции "Земля наших героев" в преддверии Дня Победы над фашизмом, ее поддержали более 18 тысяч человек. Маршрут мотопробега проходил по Чехии и Словакии с 1 по 5 мая 2024 года. Активисты посетили 18 населенных пунктов, где возложили венки в память о погибших солдатах. Акция проводилась с целью почтить память героев, погибших за освобождение Чехии и Словакии. В 2023 году мотоциклисты из объединения "Брат за Брата" проводили мотопробег по 20 населенным пунктам по случаю 79-й годовщины Словацкого национального восстания (1944) - вооруженного выступления жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240802/smi-1963592247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, словакия, чехия, россия, whatsapp inc., tiktok