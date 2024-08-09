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В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
В Липецкой области принято решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:47
2024-08-09T08:47
2024-08-09T08:47
специальная военная операция на украине
липецкая область
курск
белгород
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Липецкой области принято решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. "Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности", - написал он. Губернатор выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению. "Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, курск, белгород, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Курск, Белгород, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА