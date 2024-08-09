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В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/meropriyatiya-1965104865.html
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
В Липецкой области принято решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:47
2024-08-09T08:47
специальная военная операция на украине
липецкая область
курск
белгород
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Липецкой области принято решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. "Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности", - написал он. Губернатор выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению. "Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965095333.html
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липецкая область
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липецкая область, курск, белгород, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Курск, Белгород, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Липецкой области принято решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
"Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности", - написал он.
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Губернатор выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению.
"Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьКурскБелгородИгорь АртамоновПроисшествия
 
 
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