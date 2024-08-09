https://ria.ru/20240809/meropriyatiya-1965104865.html

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

В Липецкой области принято решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:47

2024-08-09T08:47

2024-08-09T08:47

специальная военная операция на украине

липецкая область

курск

белгород

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Липецкой области принято решение отменить все развлекательные мероприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. "Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности", - написал он. Губернатор выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению. "Враг бьет по мирным жителям в Курске и Белгороде, сегодня массировано атаковал беспилотниками нашу область. Мы не испугаемся, не поддадимся, но и рисковать жизнями наших людей не собираемся", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965095333.html

https://ria.ru/20240809/zabajkale-1965095052.html

липецкая область

курск

белгород

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Варвара Скокшина

липецкая область, курск, белгород, игорь артамонов, происшествия