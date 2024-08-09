https://ria.ru/20240809/medvedev-1965297819.html
Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ
Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ - РИА Новости, 09.08.2024
Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после статьи издания Bild об использовании немецкой военной техники на территории России пообещал сделать все возможное,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:04
2024-08-09T21:04
2024-08-09T21:09
германия
россия
берлин (город)
в мире
технологии
курская область
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956938638_0:25:3070:1752_1920x0_80_0_0_d2ba6117a7b38066344c9d34007ebda0.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после статьи издания Bild об использовании немецкой военной техники на территории России пообещал сделать все возможное, чтобы новейшие российские танки оказались на площади перед Рейхстагом в центре Берлина."Немецкая газета Bild опубликовала реваншистскую статью, в которой с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю. В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом - ред.)", - написал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.Ранее Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь глава комитета по обороне бундестага ФРГ Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.
https://ria.ru/20240809/zelenskiy-1965105201.html
германия
россия
берлин (город)
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956938638_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_2583bb93f130ff53906ea96bba30e98b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, берлин (город), в мире, технологии, курская область, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Германия, Россия, Берлин (город), В мире, Технологии, Курская область, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ
Медведев жестко высказался после статьи Вild об использовании танков ФРГ в РФ