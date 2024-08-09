https://ria.ru/20240809/mali-1965214132.html
Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну
Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну - РИА Новости, 09.08.2024
Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну
Посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва африканским государством... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:17
2024-08-09T15:17
2024-08-09T15:33
в мире
мали
швеция
киев
мария захарова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_344e811fba74e5e525c2ea39dc36dd53.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва африканским государством связей с Украиной, сообщил малийский МИД.Ранее министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Швеции Йохан Форсселль заявил, что страна решила в этом году отказаться от стратегии помощи Мали из-за разрыва Бамако дипломатических отношений с Киевом."Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД, получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после враждебного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов.Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
https://ria.ru/20240808/kuleba-1964960712.html
https://ria.ru/20240809/armiya-1965123197.html
мали
швеция
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_361ec79ddf7536bfbb2aa4d127644af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, швеция, киев, мария захарова, россия
В мире, Мали, Швеция, Киев, Мария Захарова, Россия
Власти Мали потребовали от шведского посла покинуть страну
В Мали потребовали от посла Швеции покинуть страну после заявлений Стокгольма
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва африканским государством связей с Украиной, сообщил малийский МИД.
Ранее министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Швеции Йохан Форсселль заявил, что страна решила в этом году отказаться от стратегии помощи Мали из-за разрыва Бамако дипломатических отношений с Киевом.
"Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД, получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после враждебного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила РИА Новости, что Киев
, не имея возможности победить РФ
на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке
, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве
африканских государствах.