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Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики - РИА Новости, 09.08.2024
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23:45 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/maduro-1965313983.html
Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики
Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики - РИА Новости, 09.08.2024
Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что планирует переговоры с президентами Бразилии Колумбии и Мексики, чтобы разъяснить ситуацию вокруг идущего... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:45
2024-08-09T23:45
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густаво петро
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что планирует переговоры с президентами Бразилии Колумбии и Мексики, чтобы разъяснить ситуацию вокруг идущего избирательного процесса. "Предстоит разговор с тремя президентами, будем надеяться, что он состоится, и, как всегда, как и со всеми президентами в мире, с которыми я разговаривал, я подробно объясню сложную для понимания ситуацию, потому что в мире много манипуляций и много лжи", - заявил президент, выступая в верховном суде, трансляция выступления идет в эфире государственного телевидения. Лидеры поддерживающих с Венесуэлой тесные отношения Бразилии, Колумбии и Мексики ранее дважды публиковали совместные заявления по ситуации с прошедшими в Венесуэле президентскими выборами, победителем которых был объявлен Николас Мадуро. Президенты Луис Инасиу да Силва, Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро призывали Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовать данные с участков, а также решать споры вокруг выборов институциональными средствами, воздерживаясь от эскалации насилия. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240802/venesuela-1963783001.html
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в мире, венесуэла, бразилия, колумбия, николас мадуро, андрес мануэль лопес обрадор, густаво петро, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Бразилия, Колумбия, Николас Мадуро, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Густаво Петро, Евросоюз, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики

Мадуро сообщил, что планирует переговоры с главами Бразилии, Колумбии и Мексики

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что планирует переговоры с президентами Бразилии Колумбии и Мексики, чтобы разъяснить ситуацию вокруг идущего избирательного процесса.
«
"Предстоит разговор с тремя президентами, будем надеяться, что он состоится, и, как всегда, как и со всеми президентами в мире, с которыми я разговаривал, я подробно объясню сложную для понимания ситуацию, потому что в мире много манипуляций и много лжи", - заявил президент, выступая в верховном суде, трансляция выступления идет в эфире государственного телевидения.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Подсчет 96,87 процента голосов подтвердил победу Мадуро на выборах
2 августа, 21:16
Лидеры поддерживающих с Венесуэлой тесные отношения Бразилии, Колумбии и Мексики ранее дважды публиковали совместные заявления по ситуации с прошедшими в Венесуэле президентскими выборами, победителем которых был объявлен Николас Мадуро. Президенты Луис Инасиу да Силва, Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро призывали Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовать данные с участков, а также решать споры вокруг выборов институциональными средствами, воздерживаясь от эскалации насилия.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла. 29 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков
4 августа, 06:49
 
В миреВенесуэлаБразилияКолумбияНиколас МадуроАндрес Мануэль Лопес ОбрадорГуставо ПетроЕвросоюзВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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