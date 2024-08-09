https://ria.ru/20240809/maduro-1965313983.html

Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики

Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики - РИА Новости, 09.08.2024

Мадуро планирует переговоры с президентами Бразилии, Колумбии и Мексики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что планирует переговоры с президентами Бразилии Колумбии и Мексики, чтобы разъяснить ситуацию вокруг идущего... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:45

2024-08-09T23:45

2024-08-09T23:45

в мире

венесуэла

бразилия

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николас мадуро

андрес мануэль лопес обрадор

густаво петро

евросоюз

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МЕХИКО, 9 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что планирует переговоры с президентами Бразилии Колумбии и Мексики, чтобы разъяснить ситуацию вокруг идущего избирательного процесса. "Предстоит разговор с тремя президентами, будем надеяться, что он состоится, и, как всегда, как и со всеми президентами в мире, с которыми я разговаривал, я подробно объясню сложную для понимания ситуацию, потому что в мире много манипуляций и много лжи", - заявил президент, выступая в верховном суде, трансляция выступления идет в эфире государственного телевидения. Лидеры поддерживающих с Венесуэлой тесные отношения Бразилии, Колумбии и Мексики ранее дважды публиковали совместные заявления по ситуации с прошедшими в Венесуэле президентскими выборами, победителем которых был объявлен Николас Мадуро. Президенты Луис Инасиу да Силва, Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Густаво Петро призывали Национальный избирательный совет Венесуэлы опубликовать данные с участков, а также решать споры вокруг выборов институциональными средствами, воздерживаясь от эскалации насилия. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240802/venesuela-1963783001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, бразилия, колумбия, николас мадуро, андрес мануэль лопес обрадор, густаво петро, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024