https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны

Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны - РИА Новости, 09.08.2024

Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики, заявив, что у... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:03

2024-08-09T23:03

2024-08-09T23:03

в мире

белоруссия

минск

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не переживать излишне по поводу возможности боевых действий в отношении республики, заявив, что у Минска есть, чем ответить тем, кто против него захочет "натопыриться". "По поводу войны - не волнуйтесь, на нас пока никто не наступает. Попробовали там (украинская сторона на границе - ред.) натопыриться – мы в ответ. Они ушли – мы ушли. Мы реагируем. У нас сегодня есть, чем ответить. Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой (с белорусского языка "отец" – ред.), а шарахнуть может… Успокойтесь, живите и работайте спокойно", - сказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Шкловский район Могилевской области, где пообщался с местным населением. Видео беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Лукашенко пообещал, что если будет "какое-то обострение", то "задолго" проинформирует об этом население. Минск на фоне зафиксированной в конце июня военной активности Украины в приграничье принял решения по усилению южной границы, но позже Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Лукашенко поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

https://ria.ru/20240805/sanktsii-1964086787.html

https://ria.ru/20240808/lukashenko-1964890127.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, украина, александр лукашенко