Рейтинг@Mail.ru
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/livan-1965225452.html
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца - РИА Новости, 09.08.2024
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца
Запасов продовольствия в Ливане в случае начала масштабной войны с Израилем хватит на три месяца, при ударах по морским гаваням и аэропорту население рискует... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:50
2024-08-09T15:50
в мире
ливан
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_175:0:2898:1532_1920x0_80_0_0_31a1d2f0ca9d63425e04b35a4893251f.jpg
БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Запасов продовольствия в Ливане в случае начала масштабной войны с Израилем хватит на три месяца, при ударах по морским гаваням и аэропорту население рискует остаться без воды и еды, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями. "Запасов продовольствия в Ливане хватит только на три месяца, а если будут нанесены удары по воздушным и морским гаваням, а также введена блокада ливанского государства, это просто-напросто лишит наших граждан пропитания. План нашего министерства по противостоянию любой потенциальной войне может помочь ливанцам выжить, но он нуждается в международном финансировании", - сказал Салями.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_04ab4d340406629e08a4725d1dc11a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца

Минфин Ливана: продовольствия в случае войны с Израилем хватит на три месяца

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Запасов продовольствия в Ливане в случае начала масштабной войны с Израилем хватит на три месяца, при ударах по морским гаваням и аэропорту население рискует остаться без воды и еды, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями.
«
"Запасов продовольствия в Ливане хватит только на три месяца, а если будут нанесены удары по воздушным и морским гаваням, а также введена блокада ливанского государства, это просто-напросто лишит наших граждан пропитания. План нашего министерства по противостоянию любой потенциальной войне может помочь ливанцам выжить, но он нуждается в международном финансировании", - сказал Салями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
 
В миреЛиванИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала