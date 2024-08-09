https://ria.ru/20240809/livan-1965225452.html
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца - РИА Новости, 09.08.2024
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца
Запасов продовольствия в Ливане в случае начала масштабной войны с Израилем хватит на три месяца, при ударах по морским гаваням и аэропорту население рискует... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:50
2024-08-09T15:50
2024-08-09T15:50
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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Запасов продовольствия в Ливане в случае начала масштабной войны с Израилем хватит на три месяца, при ударах по морским гаваням и аэропорту население рискует остаться без воды и еды, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями. "Запасов продовольствия в Ливане хватит только на три месяца, а если будут нанесены удары по воздушным и морским гаваням, а также введена блокада ливанского государства, это просто-напросто лишит наших граждан пропитания. План нашего министерства по противостоянию любой потенциальной войне может помочь ливанцам выжить, но он нуждается в международном финансировании", - сказал Салями.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане заявили, что запасов продовольствия в стране хватит на три месяца
Минфин Ливана: продовольствия в случае войны с Израилем хватит на три месяца