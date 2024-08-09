https://ria.ru/20240809/livan-1965217819.html

Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной

Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной - РИА Новости, 09.08.2024

Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной

Экономическая ситуация в Ливане критическая и требует введения чрезвычайной ситуации в стране, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:30

2024-08-09T15:30

2024-08-09T15:36

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в Ливане критическая и требует введения чрезвычайной ситуации в стране, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями."Экономическая ситуация в Ливане - очень хрупкая и опасная, состояние дел требует введения чрезвычайного положения в стране. Чем дольше затягивается и расширяется война на юге, тем больше экономика погружается в неизвестность, поскольку она и так полностью истощена, особенно если мы говорим о госсекторе", - сказал Салями.

https://ria.ru/20240809/livan-1965195183.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливан, в мире