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Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной - РИА Новости, 09.08.2024
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15:30 09.08.2024 (обновлено: 15:36 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/livan-1965217819.html
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной - РИА Новости, 09.08.2024
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной
Экономическая ситуация в Ливане критическая и требует введения чрезвычайной ситуации в стране, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:30
2024-08-09T15:36
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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в Ливане критическая и требует введения чрезвычайной ситуации в стране, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями."Экономическая ситуация в Ливане - очень хрупкая и опасная, состояние дел требует введения чрезвычайного положения в стране. Чем дольше затягивается и расширяется война на юге, тем больше экономика погружается в неизвестность, поскольку она и так полностью истощена, особенно если мы говорим о госсекторе", - сказал Салями.
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ливан, в мире
Ливан, В мире
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной

Министр финансов Ливана: экономическая ситуация в стране требует режима ЧП

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи в Ливане
Вид на город Триполи в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в Ливане критическая и требует введения чрезвычайной ситуации в стране, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями.
"Экономическая ситуация в Ливане - очень хрупкая и опасная, состояние дел требует введения чрезвычайного положения в стране. Чем дольше затягивается и расширяется война на юге, тем больше экономика погружается в неизвестность, поскольку она и так полностью истощена, особенно если мы говорим о госсекторе", - сказал Салями.
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