https://ria.ru/20240809/livan-1965217819.html
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной - РИА Новости, 09.08.2024
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной
Экономическая ситуация в Ливане критическая и требует введения чрезвычайной ситуации в стране, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:30
2024-08-09T15:30
2024-08-09T15:36
ливан
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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Экономическая ситуация в Ливане критическая и требует введения чрезвычайной ситуации в стране, заявил в пятницу РИА Новости министр финансов Ливана Амин Салями."Экономическая ситуация в Ливане - очень хрупкая и опасная, состояние дел требует введения чрезвычайного положения в стране. Чем дольше затягивается и расширяется война на юге, тем больше экономика погружается в неизвестность, поскольку она и так полностью истощена, особенно если мы говорим о госсекторе", - сказал Салями.
https://ria.ru/20240809/livan-1965195183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, в мире
Министр финансов Ливана назвал экономическую ситуацию в стране опасной
Министр финансов Ливана: экономическая ситуация в стране требует режима ЧП