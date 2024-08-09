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МИД России заявил о поддержке территориальной целостности Ливана - РИА Новости, 09.08.2024
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14:31 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/livan-1965195183.html
МИД России заявил о поддержке территориальной целостности Ливана
МИД России заявил о поддержке территориальной целостности Ливана - РИА Новости, 09.08.2024
МИД России заявил о поддержке территориальной целостности Ливана
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил ливанскому послу в Москве Шауки Бу Нассару о поддержке Москвы единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:31
2024-08-09T14:31
в мире
москва
россия
ближний восток
михаил богданов
шауки бу нассар
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил ливанскому послу в Москве Шауки Бу Нассару о поддержке Москвы единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана в свете обострения на Ближнем Востоке, сообщили в российском дипведомстве. "В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, угрожающей перерастанием в крупномасштабный конфликт. Выражена глубокая обеспокоенность в связи с опасностью расширения вооруженной конфронтации в регионе с непредсказуемыми последствиями. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве добавили, что стороны также обсудили вопросы двустороннего характера, в том числе проведение мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Бейрутом.
https://ria.ru/20240123/livan-1922870715.html
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в мире, москва, россия, ближний восток, михаил богданов, шауки бу нассар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Москва, Россия, Ближний Восток, Михаил Богданов, Шауки Бу Нассар, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России заявил о поддержке территориальной целостности Ливана

Богданов: Россия поддерживает единство и территориальную целостность Ливана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил ливанскому послу в Москве Шауки Бу Нассару о поддержке Москвы единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана в свете обострения на Ближнем Востоке, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение складывающейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, угрожающей перерастанием в крупномасштабный конфликт. Выражена глубокая обеспокоенность в связи с опасностью расширения вооруженной конфронтации в регионе с непредсказуемыми последствиями. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ведомстве добавили, что стороны также обсудили вопросы двустороннего характера, в том числе проведение мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Бейрутом.
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В миреМоскваРоссияБлижний ВостокМихаил БогдановШауки Бу НассарОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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