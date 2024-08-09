https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965172783.html

В Липецком районе отменили режим ЧС

В Липецком районе отменили режим ЧС - РИА Новости, 09.08.2024

В Липецком районе отменили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации отменили в Липецком районе, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:35

2024-08-09T13:35

2024-08-09T13:45

липецкий район

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации отменили в Липецком районе, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.Режим ЧС в Липецком районе был введен утром пятницы из-за массированной атаки БПЛА."Режим ЧС отменён в Липецком районе. Постановление подписал руководитель муниципалитета Давид Тодуа", - говорится в сообщении.В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965123915.html

липецкий район

липецкая область

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липецкий район, липецкая область, происшествия, россия, вооруженные силы украины