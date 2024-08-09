https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965123915.html
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2024
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников
Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:53
2024-08-09T10:53
2024-08-09T10:53
происшествия
липецк
липецкий район
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424587_0:710:2380:2048_1920x0_80_0_0_2010c93504969c55fda78b309cb7f7c2.jpg
ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. "Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение. И отдельное спасибо вам, друзья, что не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга. Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни", - сказал Артамонов. Благодарность от всех жителей региона он выразил, в первую очередь, военным, благодаря которым силы ПВО перехватили 19 беспилотников. В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.
https://ria.ru/20240809/evakuatsiya-1965114452.html
https://ria.ru/20240809/pvo-1965094178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, липецкий район, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецк, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников
Артамонов: Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после атаки БПЛА
ТУЛА, 9 авг – РИА Новости.
Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале
.
В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область
произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
"Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение. И отдельное спасибо вам, друзья, что не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга. Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни", - сказал Артамонов.
Благодарность от всех жителей региона он выразил, в первую очередь, военным, благодаря которым силы ПВО перехватили 19 беспилотников.
В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.