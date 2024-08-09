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Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2024
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10:53 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/lipetsk-1965123915.html
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников - РИА Новости, 09.08.2024
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников
Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:53
2024-08-09T10:53
происшествия
липецк
липецкий район
липецкая область
игорь артамонов
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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА. "Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение. И отдельное спасибо вам, друзья, что не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга. Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни", - сказал Артамонов. Благодарность от всех жителей региона он выразил, в первую очередь, военным, благодаря которым силы ПВО перехватили 19 беспилотников. В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.
https://ria.ru/20240809/evakuatsiya-1965114452.html
https://ria.ru/20240809/pvo-1965094178.html
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происшествия, липецк, липецкий район, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецк, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов
Липецк вернулся к обычной жизни после атаки беспилотников

Артамонов: Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после атаки БПЛА

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
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ТУЛА, 9 авг – РИА Новости. Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни после массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
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"Слова огромной благодарности всем оперативным службам. Всем, кто устранял и продолжает устранять последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей, обезвреживал обломки беспилотников, восстанавливал электроснабжение. И отдельное спасибо вам, друзья, что не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга. Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни", - сказал Артамонов.
Благодарность от всех жителей региона он выразил, в первую очередь, военным, благодаря которым силы ПВО перехватили 19 беспилотников.
В регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия.
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ПроисшествияЛипецкЛипецкий районЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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