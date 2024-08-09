https://ria.ru/20240809/lechenie-1965197209.html
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области
Прогнозы по лечению поступивших в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского из Курской области пока давать сложно, потому что сейчас ранний период... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:39
2024-08-09T14:39
2024-08-09T14:39
курская область
сергей петриков
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прогнозы по лечению поступивших в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского из Курской области пока давать сложно, потому что сейчас ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, сообщил журналистам директор медучреждения Сергей Петриков. "Прогнозы мы сейчас не дадим. Сейчас сложно давать какие-то прогнозы, потому что это ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, интенсивная терапия. Мы оцениваем состояние в течение каждых суток... К сожалению, сейчас невозможно давать какие-то долгосрочные прогнозы. Мы надеемся, что они будут хорошими и все усилия для этого прикладываем", - отметил он. Петриков добавил, что оба пациента, пострадавшие в Курской области, находятся в НИИ Склифосовского с минно-взрывными ранениями. "У одного комбинированная травма, ожоговая и другие травмы, у другого - сочетанная травма, он был оперирован несколькими бригадами хирургов на разных областях организма. Операции прошли успешно, и сейчас мы будем смотреть, как пойдет послеоперационный период", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20240808/vrachi-1965044372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, сергей петриков, происшествия
Курская область, Сергей Петриков, Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области
Петриков: прогнозы по лечению пострадавших в Курской области пока давать сложно
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прогнозы по лечению поступивших в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского из Курской области пока давать сложно, потому что сейчас ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, сообщил журналистам директор медучреждения Сергей Петриков.
"Прогнозы мы сейчас не дадим. Сейчас сложно давать какие-то прогнозы, потому что это ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, интенсивная терапия. Мы оцениваем состояние в течение каждых суток... К сожалению, сейчас невозможно давать какие-то долгосрочные прогнозы. Мы надеемся, что они будут хорошими и все усилия для этого прикладываем", - отметил он.
Петриков добавил, что оба пациента, пострадавшие в Курской области, находятся в НИИ Склифосовского с минно-взрывными ранениями. "У одного комбинированная травма, ожоговая и другие травмы, у другого - сочетанная травма, он был оперирован несколькими бригадами хирургов на разных областях организма. Операции прошли успешно, и сейчас мы будем смотреть, как пойдет послеоперационный период", - рассказал специалист.