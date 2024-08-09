Рейтинг@Mail.ru
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/lechenie-1965197209.html
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области
Прогнозы по лечению поступивших в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского из Курской области пока давать сложно, потому что сейчас ранний период... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:39
2024-08-09T14:39
курская область
сергей петриков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/16/1521591690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6ff6288a88de20ede0e9caae723e9bd.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прогнозы по лечению поступивших в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского из Курской области пока давать сложно, потому что сейчас ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, сообщил журналистам директор медучреждения Сергей Петриков. "Прогнозы мы сейчас не дадим. Сейчас сложно давать какие-то прогнозы, потому что это ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, интенсивная терапия. Мы оцениваем состояние в течение каждых суток... К сожалению, сейчас невозможно давать какие-то долгосрочные прогнозы. Мы надеемся, что они будут хорошими и все усилия для этого прикладываем", - отметил он. Петриков добавил, что оба пациента, пострадавшие в Курской области, находятся в НИИ Склифосовского с минно-взрывными ранениями. "У одного комбинированная травма, ожоговая и другие травмы, у другого - сочетанная травма, он был оперирован несколькими бригадами хирургов на разных областях организма. Операции прошли успешно, и сейчас мы будем смотреть, как пойдет послеоперационный период", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20240808/vrachi-1965044372.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/16/1521591690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82f50fcc1613175ddbda4496cb1737dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, сергей петриков, происшествия
Курская область, Сергей Петриков, Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавших в Курской области

Петриков: прогнозы по лечению пострадавших в Курской области пока давать сложно

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прогнозы по лечению поступивших в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского из Курской области пока давать сложно, потому что сейчас ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, сообщил журналистам директор медучреждения Сергей Петриков.
"Прогнозы мы сейчас не дадим. Сейчас сложно давать какие-то прогнозы, потому что это ранний период тяжелых травм, идет постоянное лечение, интенсивная терапия. Мы оцениваем состояние в течение каждых суток... К сожалению, сейчас невозможно давать какие-то долгосрочные прогнозы. Мы надеемся, что они будут хорошими и все усилия для этого прикладываем", - отметил он.
Петриков добавил, что оба пациента, пострадавшие в Курской области, находятся в НИИ Склифосовского с минно-взрывными ранениями. "У одного комбинированная травма, ожоговая и другие травмы, у другого - сочетанная травма, он был оперирован несколькими бригадами хирургов на разных областях организма. Операции прошли успешно, и сейчас мы будем смотреть, как пойдет послеоперационный период", - рассказал специалист.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Московские врачи рассказали о состоянии пациентов из Курской области
8 августа, 20:33
 
Курская областьСергей ПетриковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала