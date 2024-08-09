https://ria.ru/20240809/lebedev-1965209755.html
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю*
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю* - РИА Новости, 09.08.2024
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю*
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту нарушения... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:03
2024-08-09T15:03
2024-08-09T15:03
курская область
артемий лебедев
игорь краснов
госдума рф
вооруженные силы украины
крокус сити холл
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым. "Принимая во внимание указанные обстоятельства, просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку по факту нарушения российского законодательства", - сказано в обращении. Депутаты из комитета ГД по защите семьи обратили внимание на то, что интервью "переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций". "Гневную реакцию российских граждан вызвал фрагмент интервью Лебедева A.А. с негативной оценкой деятельности и нецензурными высказываниями в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов "Голос Беслана" и Ассоциации террористических актов "Матери Беслана"", - уточняется в запросе. По мнению Останиной, такие высказывания звучат "особенно цинично и недопустимо" в момент "вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области" и трагедии в "Крокус сити холле". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240807/mizulina-1964676339.html
https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, артемий лебедев, игорь краснов, госдума рф, вооруженные силы украины, крокус сити холл
Курская область, Артемий Лебедев, Игорь Краснов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Крокус Сити Холл
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю*
Депутат Останина попросила Краснова проверить интервью Лебедева Дудю
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым.
"Принимая во внимание указанные обстоятельства, просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку по факту нарушения российского законодательства", - сказано в обращении.
Депутаты из комитета ГД по защите семьи обратили внимание на то, что интервью "переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций".
«
"Гневную реакцию российских граждан вызвал фрагмент интервью Лебедева A.А. с негативной оценкой деятельности и нецензурными высказываниями в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов "Голос Беслана" и Ассоциации террористических актов "Матери Беслана"", - уточняется в запросе.
По мнению Останиной, такие высказывания звучат "особенно цинично и недопустимо" в момент "вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области" и трагедии в "Крокус сити холле".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.