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В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю* - РИА Новости, 09.08.2024
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15:03 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/lebedev-1965209755.html
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю*
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю* - РИА Новости, 09.08.2024
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю*
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту нарушения... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:03
2024-08-09T15:03
курская область
артемий лебедев
игорь краснов
госдума рф
вооруженные силы украины
крокус сити холл
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*, запрос есть в распоряжении РИА Новости. Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым. "Принимая во внимание указанные обстоятельства, просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку по факту нарушения российского законодательства", - сказано в обращении. Депутаты из комитета ГД по защите семьи обратили внимание на то, что интервью "переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций". "Гневную реакцию российских граждан вызвал фрагмент интервью Лебедева A.А. с негативной оценкой деятельности и нецензурными высказываниями в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов "Голос Беслана" и Ассоциации террористических актов "Матери Беслана"", - уточняется в запросе. По мнению Останиной, такие высказывания звучат "особенно цинично и недопустимо" в момент "вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области" и трагедии в "Крокус сити холле". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240807/mizulina-1964676339.html
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курская область, артемий лебедев, игорь краснов, госдума рф, вооруженные силы украины, крокус сити холл
Курская область, Артемий Лебедев, Игорь Краснов, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Крокус Сити Холл
В Госдуме попросили проверить интервью Лебедева блогеру Дудю*

Депутат Останина попросила Краснова проверить интервью Лебедева Дудю

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Артемий Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку по факту нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым.
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"Принимая во внимание указанные обстоятельства, просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку по факту нарушения российского законодательства", - сказано в обращении.
Депутаты из комитета ГД по защите семьи обратили внимание на то, что интервью "переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций".
«
"Гневную реакцию российских граждан вызвал фрагмент интервью Лебедева A.А. с негативной оценкой деятельности и нецензурными высказываниями в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов "Голос Беслана" и Ассоциации террористических актов "Матери Беслана"", - уточняется в запросе.
По мнению Останиной, такие высказывания звучат "особенно цинично и недопустимо" в момент "вероломного вторжения ВСУ в Курскую область, нападения на населенные пункты Белгородской области" и трагедии в "Крокус сити холле".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Курская областьАртемий ЛебедевИгорь КрасновГосдума РФВооруженные силы УкраиныКрокус Сити Холл
 
 
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