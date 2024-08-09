https://ria.ru/20240809/kurskaya-1965136559.html
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:34
2024-08-09T11:34
2024-08-09T11:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ведомство добавило, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Минобороны: ВС в Курской области продолжают отражать попытку вторжения ВСУ