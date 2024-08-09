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ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 09.08.2024 (обновлено: 11:49 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kurskaya-1965136559.html
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область
Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:34
2024-08-09T11:49
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ведомство добавило, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Минобороны: ВС в Курской области продолжают отражать попытку вторжения ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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