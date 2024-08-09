https://ria.ru/20240809/kurskaya-1965136559.html

ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область

ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область

Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:34

2024-08-09T11:34

2024-08-09T11:49

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские войска продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.Ведомство добавило, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность