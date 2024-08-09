Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 09.08.2024 (обновлено: 11:32 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kurskaya-1965135975.html
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 09.08.2024
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе
Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:31
2024-08-09T11:32
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_0:60:895:563_1920x0_80_0_0_b0e30be0dbb6dd63d8ca1eb1360bb1f7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Оперативная обстановка в Курской области остается сложной", - сообщил Смирнов.Он подчеркнул, что во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями в регионе организована система оказания помощи вынужденным переселенцам.
https://ria.ru/20240809/glava-1965135682.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_34:0:862:621_1920x0_80_0_0_438c3331405dc7a6798ca26d48cf823d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе

Врио главы Курской области: оперативная обстановка в регионе остается сложной

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в медиабанк
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Оперативная обстановка в Курской области остается сложной", - сообщил Смирнов.
Он подчеркнул, что во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями в регионе организована система оказания помощи вынужденным переселенцам.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В курском Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава поселка
11:29
 
Курская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала