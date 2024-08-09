https://ria.ru/20240809/kurskaya-1965135975.html
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 09.08.2024
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе
Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:31
2024-08-09T11:31
2024-08-09T11:32
курская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Оперативная обстановка в Курской области остается сложной", - сообщил Смирнов.Он подчеркнул, что во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями в регионе организована система оказания помощи вынужденным переселенцам.
https://ria.ru/20240809/glava-1965135682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе
Врио главы Курской области: оперативная обстановка в регионе остается сложной