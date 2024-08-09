https://ria.ru/20240809/kurskaya-1965135975.html

Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе

Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе - РИА Новости, 09.08.2024

Врио главы Курской области рассказал о ситуации в регионе

Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:31

2024-08-09T11:31

2024-08-09T11:32

курская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области остается сложной, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Оперативная обстановка в Курской области остается сложной", - сообщил Смирнов.Он подчеркнул, что во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями в регионе организована система оказания помощи вынужденным переселенцам.

https://ria.ru/20240809/glava-1965135682.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия