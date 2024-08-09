https://ria.ru/20240809/kursk-1965290697.html

"Реальный потенциал". В США испугались последствий атаки на Курскую область

"Реальный потенциал". В США испугались последствий атаки на Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

"Реальный потенциал". В США испугались последствий атаки на Курскую область

У России открылся потенциал к стремительному наступлению после отправки украинских войск в Курскую область, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:20

2024-08-09T20:20

2024-08-09T20:21

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

покровск

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. У России открылся потенциал к стремительному наступлению после отправки украинских войск в Курскую область, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Только представьте, сколькими людьми Зеленский собирается пожертвовать, чтобы добиться этой информационной шумихи, заплатив за это тактическую цену вдоль линии боевого соприкосновения", — отметил он.По словам офицера, ВСУ будут вынуждены стягивать свои войска к Курской области, из-за чего пострадают их линии обороны на других направлениях, преимущественно в районе Покровска."Для России это не будет иметь никаких существенных последствий, но для Украины отвод войск в сторону Курска, особенно из района Покровска, может иметь негативные последствия <…> Так что теперь существует реальный потенциал для таких масштабных перемещений с российской стороны, каких мы еще не видели", — резюмировал он.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965286182.html

курская область

россия

покровск

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в мире, курская область, россия, покровск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша