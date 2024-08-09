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Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kursk-1965280268.html
Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами
Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами - РИА Новости, 09.08.2024
Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами
Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарственными препаратами и расходными материалами для людей, находящихся в пунктах временного пребывания,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:17
2024-08-09T19:17
специальная военная операция на украине
общество
тюменская область
курск
курская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 9 авг – РИА Новости. Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарственными препаратами и расходными материалами для людей, находящихся в пунктах временного пребывания, заявил губернатор Александр Моор. "Мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые разместились в ПВР. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Накануне Моор рассказал в Telegram-канале о том, что регион собирает для находящихся в ПВР людей необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, и в ближайшее время отправит груз к месту назначения.
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общество, тюменская область, курск, курская область, александр моор
Специальная военная операция на Украине, Общество, Тюменская область, Курск, Курская область, Александр Моор
Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами

Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами для людей в ПВР

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 авг – РИА Новости. Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарственными препаратами и расходными материалами для людей, находящихся в пунктах временного пребывания, заявил губернатор Александр Моор.
«
"Мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые разместились в ПВР. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Накануне Моор рассказал в Telegram-канале о том, что регион собирает для находящихся в ПВР людей необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, и в ближайшее время отправит груз к месту назначения.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоТюменская областьКурскКурская областьАлександр Моор
 
 
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