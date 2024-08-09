https://ria.ru/20240809/kursk-1965280268.html

Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами

Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами - РИА Новости, 09.08.2024

Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарствами

Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарственными препаратами и расходными материалами для людей, находящихся в пунктах временного пребывания,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:17

2024-08-09T19:17

2024-08-09T19:17

специальная военная операция на украине

общество

тюменская область

курск

курская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 9 авг – РИА Новости. Тюменская область отправила в Курск первую машину с лекарственными препаратами и расходными материалами для людей, находящихся в пунктах временного пребывания, заявил губернатор Александр Моор. "Мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые разместились в ПВР. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Накануне Моор рассказал в Telegram-канале о том, что регион собирает для находящихся в ПВР людей необходимые препараты по списку, предоставленному курскими врачами, и в ближайшее время отправит груз к месту назначения.

https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html

тюменская область

курск

курская область

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общество, тюменская область, курск, курская область, александр моор