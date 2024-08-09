Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kursk-1965228430.html
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала гуманитарные и правозащитные организации международного... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:02
2024-08-09T16:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мария львова-белова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886722567_0:191:3088:1928_1920x0_80_0_0_dbef4d67814b7e7177579bc8ef70487e.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала гуманитарные и правозащитные организации международного значения оценить действия украинских военных формирований в приграничных районах Курской области как террор. "Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин, в качестве акта устрашения — украинский режим снова показывает свою террористическую сущность… Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен", - заявила Львова-Белова. Она сообщила, что аппарат детского омбудсмена совместно с фондом "Страна для детей" открыли срочный сбор гуманитарной помощи для детей и семей с детьми, которые экстренно были переселены в пункты временного размещения.
https://ria.ru/20240809/spch-1965224849.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886722567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_948622664e3a9f051db26c5b75af6c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском

Львова-Белова призвала оценить действия ВСУ в Курской области как террор

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала гуманитарные и правозащитные организации международного значения оценить действия украинских военных формирований в приграничных районах Курской области как террор.
"Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин, в качестве акта устрашения — украинский режим снова показывает свою террористическую сущность… Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен", - заявила Львова-Белова.
Она сообщила, что аппарат детского омбудсмена совместно с фондом "Страна для детей" открыли срочный сбор гуманитарной помощи для детей и семей с детьми, которые экстренно были переселены в пункты временного размещения.
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область
Вчера, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала