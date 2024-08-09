https://ria.ru/20240809/kursk-1965228430.html

Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском

Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском - РИА Новости, 09.08.2024

Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала гуманитарные и правозащитные организации международного... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:02

2024-08-09T16:02

2024-08-09T16:02

специальная военная операция на украине

курская область

россия

мария львова-белова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала гуманитарные и правозащитные организации международного значения оценить действия украинских военных формирований в приграничных районах Курской области как террор. "Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин, в качестве акта устрашения — украинский режим снова показывает свою террористическую сущность… Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен", - заявила Львова-Белова. Она сообщила, что аппарат детского омбудсмена совместно с фондом "Страна для детей" открыли срочный сбор гуманитарной помощи для детей и семей с детьми, которые экстренно были переселены в пункты временного размещения.

https://ria.ru/20240809/spch-1965224849.html

курская область

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курская область, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины