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Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала гуманитарные и правозащитные организации международного... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:02
2024-08-09T16:02
2024-08-09T16:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
мария львова-белова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала гуманитарные и правозащитные организации международного значения оценить действия украинских военных формирований в приграничных районах Курской области как террор. "Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин, в качестве акта устрашения — украинский режим снова показывает свою террористическую сущность… Призываем гуманитарные и правозащитные организации международного значения дать соответствующую оценку действиям украинских военных формирований в приграничных районах Курской области! Террор должен быть и будет остановлен", - заявила Львова-Белова. Она сообщила, что аппарат детского омбудсмена совместно с фондом "Страна для детей" открыли срочный сбор гуманитарной помощи для детей и семей с детьми, которые экстренно были переселены в пункты временного размещения.
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курская область, россия, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины
Львова-Белова призвала международные организации оценить атаки под Курском
Львова-Белова призвала оценить действия ВСУ в Курской области как террор