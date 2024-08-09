Рейтинг@Mail.ru
В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 09.08.2024 (обновлено: 16:16 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kursk-1965211982.html
В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ
В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024
В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ
Издание Forbes пишет, что в нападении на Курскую область, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, принимают участие военные 80-й... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:07
2024-08-09T16:16
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Издание Forbes пишет, что в нападении на Курскую область, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, принимают участие военные 80-й бригады ВСУ; эта бригада, по данным RT, участвовала в расстрелах российских военнопленных. Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в интернете в 2022 году. По информации СПЧ, это произошло в Макеевке. СК России возбудил уголовное дело по данному факту. RT позже сообщал, что 80-я бригада украинских военных, расстрелявшая российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО. Forbes делает выводы об участии солдат этого подразделения в нападении на Курскую область на основании видео из соцсетей, на которых видно колонну, состоящую из советской и американской военной техники. По данным издания, только 80-я бригада использует продемонстрированную на видеозаписи технику. Отмечается, что помимо 80-й к атаке на Курскую область присоединились по меньшей мере еще две бригады: 22-я и 88-я. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. По данным Минздрава РФ, с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек.
https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html
https://ria.ru/20240809/krym-1965110543.html
https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ

Forbes: в атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных 80-я бригада ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Издание Forbes пишет, что в нападении на Курскую область, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, принимают участие военные 80-й бригады ВСУ; эта бригада, по данным RT, участвовала в расстрелах российских военнопленных.
Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в интернете в 2022 году. По информации СПЧ, это произошло в Макеевке. СК России возбудил уголовное дело по данному факту. RT позже сообщал, что 80-я бригада украинских военных, расстрелявшая российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.
Горожане на остановке общественного транспорта на одной из улиц в Курске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Запад координирует проведение теракта в Курской области, заявили в Госдуме
Вчера, 15:01
Forbes делает выводы об участии солдат этого подразделения в нападении на Курскую область на основании видео из соцсетей, на которых видно колонну, состоящую из советской и американской военной техники. По данным издания, только 80-я бригада использует продемонстрированную на видеозаписи технику.
Отмечается, что помимо 80-й к атаке на Курскую область присоединились по меньшей мере еще две бригады: 22-я и 88-я.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы
Вчера, 09:38
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. По данным Минздрава РФ, с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Удар отчаяния. Что происходит в зоне СВО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала