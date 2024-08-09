https://ria.ru/20240809/kursk-1965211982.html

В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ

В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024

В атаке на Курскую область участвует убивавшая пленных бригада, пишут СМИ

Издание Forbes пишет, что в нападении на Курскую область, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, принимают участие военные 80-й... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:07

2024-08-09T15:07

2024-08-09T16:16

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Издание Forbes пишет, что в нападении на Курскую область, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, принимают участие военные 80-й бригады ВСУ; эта бригада, по данным RT, участвовала в расстрелах российских военнопленных. Видео, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в интернете в 2022 году. По информации СПЧ, это произошло в Макеевке. СК России возбудил уголовное дело по данному факту. RT позже сообщал, что 80-я бригада украинских военных, расстрелявшая российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО. Forbes делает выводы об участии солдат этого подразделения в нападении на Курскую область на основании видео из соцсетей, на которых видно колонну, состоящую из советской и американской военной техники. По данным издания, только 80-я бригада использует продемонстрированную на видеозаписи технику. Отмечается, что помимо 80-й к атаке на Курскую область присоединились по меньшей мере еще две бригады: 22-я и 88-я. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий. По данным Минздрава РФ, с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек.

https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html

https://ria.ru/20240809/krym-1965110543.html

https://ria.ru/20240809/obstanovka-1964955285.html

курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины, нато