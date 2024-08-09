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Покинувших Курскую область призвали обратиться за жильем к местным властям

Покинувших Курскую область призвали обратиться за жильем к местным властям - РИА Новости, 09.08.2024

Покинувших Курскую область призвали обратиться за жильем к местным властям

Эвакуированным из приграничья Курской области в более безопасные районы нужно обратиться к местным властям, чтобы получить временное жилье, сообщил врио... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:20

2024-08-09T13:20

2024-08-09T13:50

специальная военная операция на украине

жилье

курская область

алексей смирнов (политик)

общество

россия

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Эвакуированным из приграничья Курской области в более безопасные районы нужно обратиться к местным властям, чтобы получить временное жилье, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Многие жители приграничья вынужденно покинули свои дома и квартиры. Всем, кто переезжает в более безопасные районы, в первую очередь нужно обратиться в местную или районную администрацию. Там помогут найти временное жильё, обеспечат едой, водой и всем необходимым", - сообщил Смирнов.Он подчеркнул, что важно вести учёт всех вынужденных переселенцев, и он поручил это делать главам муниципалитетов и руководителям ПВР."Обязательно обращайтесь к представителям органов власти", - обратился Смирнов к жителям.Врио губернатора подчеркнул, что жители Курской области, "как и их деды и прадеды, вновь оказались в такой ситуации, когда в мирные деревни и сёла ворвался озверевший враг", и отметил, что жители региона не сомневаются в победе России. "Но сейчас хочу сказать о другом. Как глава региона, как внук кадровых офицеров. Сохраняйте спокойствие и боевой дух, поддерживайте друг друга, не поддавайтесь панике и унынию. От этого во многом зависит успех наших бойцов, которые сейчас бьются насмерть с украинскими нацистами", - написал Смирнов.

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жилье, курская область, алексей смирнов (политик) , общество, россия, вооруженные силы украины