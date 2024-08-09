https://ria.ru/20240809/krym-1965238690.html

Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин

Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин - РИА Новости, 09.08.2024

Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин

Очередь у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась на 43 машины и достигла 900 автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:35

2024-08-09T16:35

2024-08-09T16:35

общество

керчь

тамань (станица)

азовское море

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась на 43 машины и достигла 900 автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. По состоянию на 15.00 мск, в очереди находилось 857 машин. "В очереди со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Ожидание около трёх часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 16.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.

https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

керчь

тамань (станица)

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, керчь, тамань (станица), азовское море