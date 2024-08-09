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Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин - РИА Новости, 09.08.2024
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16:35 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/krym-1965238690.html
Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин
Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин - РИА Новости, 09.08.2024
Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин
Очередь у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась на 43 машины и достигла 900 автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:35
2024-08-09T16:35
общество
керчь
тамань (станица)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась на 43 машины и достигла 900 автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. По состоянию на 15.00 мск, в очереди находилось 857 машин. "В очереди со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Ожидание около трёх часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра нет. Данные приведены по состоянию на 16.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html
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тамань (станица)
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общество, керчь, тамань (станица), азовское море
Общество, Керчь, Тамань (станица), Азовское море
Очередь у Крымского моста выросла до 900 машин

Очередь у Крымского моста со стороны Керчи достигла 900 автомобилей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи увеличилась на 43 машины и достигла 900 автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 15.00 мск, в очереди находилось 857 машин.
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"В очереди со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Ожидание около трёх часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что очереди со стороны Тамани перед пунктом досмотра нет.
Данные приведены по состоянию на 16.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
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