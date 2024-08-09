В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью
В крымском зоопарке вручную выкармливают брошенных матерью малышей сервалов
© Виктор Жиленко / TelegramСотрудник зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму кормит детеныша сервала. Кадр видео
Сотрудник зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму кормит детеныша сервала. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму вручную выкармливают маленьких сервалов (хищник семейства кошачьих), брошенных матерью, сообщил РИА Новости директора парка Виктор Жиленко.
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"Сотрудники выкармливают двух маленьких сервалов, от которых отказалась мать. Их кормят козьим молоком. Котята находятся в добром здравии и с хорошим аппетитом", - сказал Жиленко.
© Виктор Жиленко / TelegramДетеныш сервала в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму. Кадр видео
Детеныш сервала в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму. Кадр видео
По его словам, отказ хищников от своего потомства - нередкое явление и в дикой природе.
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"Если это происходит в дикой природе, значит, малыши погибнут, а вот в условиях зоопарка мы сделаем все, чтобы они продолжали жить полноценной жизнью и выросли ловкими кошачьими хищниками", - сказал директор зоопарка.
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