https://ria.ru/20240809/krym-1965230849.html

В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью

В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью - РИА Новости, 09.08.2024

В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью

Сотрудники зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму вручную выкармливают маленьких сервалов (хищник семейства кошачьих), брошенных матерью, сообщил РИА... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:08

2024-08-09T16:08

2024-08-09T16:08

республика крым

россия

бахчисарай (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму вручную выкармливают маленьких сервалов (хищник семейства кошачьих), брошенных матерью, сообщил РИА Новости директора парка Виктор Жиленко. "Сотрудники выкармливают двух маленьких сервалов, от которых отказалась мать. Их кормят козьим молоком. Котята находятся в добром здравии и с хорошим аппетитом", - сказал Жиленко. По его словам, отказ хищников от своего потомства - нередкое явление и в дикой природе. "Если это происходит в дикой природе, значит, малыши погибнут, а вот в условиях зоопарка мы сделаем все, чтобы они продолжали жить полноценной жизнью и выросли ловкими кошачьими хищниками", - сказал директор зоопарка.

https://ria.ru/20240222/antilopy-1929012276.html

республика крым

россия

бахчисарай (крым)

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республика крым, россия, бахчисарай (крым)