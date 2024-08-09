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В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью - РИА Новости, 09.08.2024
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16:08 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/krym-1965230849.html
В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью
В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью - РИА Новости, 09.08.2024
В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью
Сотрудники зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму вручную выкармливают маленьких сервалов (хищник семейства кошачьих), брошенных матерью, сообщил РИА... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:08
2024-08-09T16:08
республика крым
россия
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму вручную выкармливают маленьких сервалов (хищник семейства кошачьих), брошенных матерью, сообщил РИА Новости директора парка Виктор Жиленко. "Сотрудники выкармливают двух маленьких сервалов, от которых отказалась мать. Их кормят козьим молоком. Котята находятся в добром здравии и с хорошим аппетитом", - сказал Жиленко. По его словам, отказ хищников от своего потомства - нередкое явление и в дикой природе. "Если это происходит в дикой природе, значит, малыши погибнут, а вот в условиях зоопарка мы сделаем все, чтобы они продолжали жить полноценной жизнью и выросли ловкими кошачьими хищниками", - сказал директор зоопарка.
https://ria.ru/20240222/antilopy-1929012276.html
республика крым
россия
бахчисарай (крым)
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республика крым, россия, бахчисарай (крым)
Республика Крым, Россия, Бахчисарай (Крым)
В крымском зоопарке вручную выкармливают сервалов, брошенных матерью

В крымском зоопарке вручную выкармливают брошенных матерью малышей сервалов

© Виктор Жиленко / TelegramСотрудник зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму кормит детеныша сервала. Кадр видео
Сотрудник зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму кормит детеныша сервала. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Виктор Жиленко / Telegram
Сотрудник зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму кормит детеныша сервала. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники зоопарка Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму вручную выкармливают маленьких сервалов (хищник семейства кошачьих), брошенных матерью, сообщил РИА Новости директора парка Виктор Жиленко.
«
"Сотрудники выкармливают двух маленьких сервалов, от которых отказалась мать. Их кормят козьим молоком. Котята находятся в добром здравии и с хорошим аппетитом", - сказал Жиленко.
© Виктор Жиленко / TelegramДетеныш сервала в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму. Кадр видео
Детеныш сервала в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Виктор Жиленко / Telegram
Детеныш сервала в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму. Кадр видео
По его словам, отказ хищников от своего потомства - нередкое явление и в дикой природе.
«
"Если это происходит в дикой природе, значит, малыши погибнут, а вот в условиях зоопарка мы сделаем все, чтобы они продолжали жить полноценной жизнью и выросли ловкими кошачьими хищниками", - сказал директор зоопарка.
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