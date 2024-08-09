https://ria.ru/20240809/krym-1965125023.html

Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области

Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал историческим позором попытку главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:56

2024-08-09T10:56

2024-08-09T10:56

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валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал историческим позором попытку главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера оправдать использование Украиной немецкого оружия при нападении на Курскую область. Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским. "Попытки Фабера оправдать нападение на Курскую область – исторический позор. На Курской дуге в Великую Отечественную войну уже горели немецкие танки, и эти бесславно сгорят. Радует, что в бундестаге есть и другие мнения по этому вопросу", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, США методично втягивают Германию в новый военный конфликт, заставляя поддерживать террористов, захвативших власть на Украине. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html

https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курская область, сша, юрий гемпель, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, германия