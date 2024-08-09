Рейтинг@Mail.ru
Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/krym-1965125023.html
Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области
Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал историческим позором попытку главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:56
2024-08-09T10:56
в мире
россия
курская область
сша
юрий гемпель
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал историческим позором попытку главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера оправдать использование Украиной немецкого оружия при нападении на Курскую область. Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским. "Попытки Фабера оправдать нападение на Курскую область – исторический позор. На Курской дуге в Великую Отечественную войну уже горели немецкие танки, и эти бесславно сгорят. Радует, что в бундестаге есть и другие мнения по этому вопросу", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, США методично втягивают Германию в новый военный конфликт, заставляя поддерживать террористов, захвативших власть на Украине. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/syrskiy-1964953038.html
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
россия
курская область
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09f6b4c7c6ace9671e8779e5d979d805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, сша, юрий гемпель, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, германия
В мире, Россия, Курская область, США, Юрий Гемпель, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Германия
Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области

Гемпель назвал попытку Фабера оправдать нападение ВСУ на Курскую область позором

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал историческим позором попытку главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера оправдать использование Украиной немецкого оружия при нападении на Курскую область.
Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сырский после атак под Курском поговорил с командующим силами НАТО в Европе
Вчера, 15:42
"Попытки Фабера оправдать нападение на Курскую область – исторический позор. На Курской дуге в Великую Отечественную войну уже горели немецкие танки, и эти бесславно сгорят. Радует, что в бундестаге есть и другие мнения по этому вопросу", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, США методично втягивают Германию в новый военный конфликт, заставляя поддерживать террористов, захвативших власть на Украине.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Пентагоне попытались оправдать нападение ВСУ на Курскую область
Вчера, 22:50
 
В миреРоссияКурская областьСШАЮрий ГемпельВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала