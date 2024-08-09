https://ria.ru/20240809/krym-1965110543.html

Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы

Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы - РИА Новости, 09.08.2024

Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя РИА Новости использование... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:38

2024-08-09T09:38

2024-08-09T09:38

в мире

курская область

германия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя РИА Новости использование немецкого оружия в ходе нападения ВСУ на Курскую область, заявил, что в ФРГ не вынесли исторических уроков, преподанных советской армией в ходе Курской битвы в 1943 году. Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь, глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи Украине это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским. "Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас. Жаль, что в Германии не вынесли исторических уроков, да и киевский режим история ничему не научила", - сказал Шонус. Он напомнил, в 1943 году советская армия не только сорвала крупное наступление фашистов, но разгромила его стратегическую группировку, завершив Курскую битву освобождением Харькова. "Киевский режим не спасет никакое западное оружие. А Западу еще предстоит раскаиваться за то, что снабжал киевских террористов оружием", - сказал Шонус.

https://ria.ru/20240809/su-25-1965090429.html

https://ria.ru/20240809/bpla-1965098037.html

курская область

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, курская область, германия, украина, вооруженные силы украины