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Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы - РИА Новости, 09.08.2024
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09:38 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/krym-1965110543.html
Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы
Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы - РИА Новости, 09.08.2024
Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя РИА Новости использование... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:38
2024-08-09T09:38
в мире
курская область
германия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя РИА Новости использование немецкого оружия в ходе нападения ВСУ на Курскую область, заявил, что в ФРГ не вынесли исторических уроков, преподанных советской армией в ходе Курской битвы в 1943 году. Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь, глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи Украине это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским. "Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас. Жаль, что в Германии не вынесли исторических уроков, да и киевский режим история ничему не научила", - сказал Шонус. Он напомнил, в 1943 году советская армия не только сорвала крупное наступление фашистов, но разгромила его стратегическую группировку, завершив Курскую битву освобождением Харькова. "Киевский режим не спасет никакое западное оружие. А Западу еще предстоит раскаиваться за то, что снабжал киевских террористов оружием", - сказал Шонус.
https://ria.ru/20240809/su-25-1965090429.html
https://ria.ru/20240809/bpla-1965098037.html
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в мире, курская область, германия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины
Крымский депутат заявил, что Берлин не вынес уроков из Курской битвы

Депутат Шонус: жаль, что в Германии не вынесли уроков из Курской битвы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, комментируя РИА Новости использование немецкого оружия в ходе нападения ВСУ на Курскую область, заявил, что в ФРГ не вынесли исторических уроков, преподанных советской армией в ходе Курской битвы в 1943 году.
Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь, глава комитета по обороне немецкого бундестага Маркус Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи Украине это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.
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"Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас. Жаль, что в Германии не вынесли исторических уроков, да и киевский режим история ничему не научила", - сказал Шонус.
Он напомнил, в 1943 году советская армия не только сорвала крупное наступление фашистов, но разгромила его стратегическую группировку, завершив Курскую битву освобождением Харькова.
"Киевский режим не спасет никакое западное оружие. А Западу еще предстоит раскаиваться за то, что снабжал киевских террористов оружием", - сказал Шонус.
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