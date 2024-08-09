https://ria.ru/20240809/kredity-1965279216.html

Банки рассказали о кредитных каникулах для жителей Курской области

Банки рассказали о кредитных каникулах для жителей Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Банки рассказали о кредитных каникулах для жителей Курской области

Целый ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, уже приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:11

2024-08-09T19:11

2024-08-09T21:42

курская область

россия

сбербанк россии

россельхозбанк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Целый ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, уже приняли решение предоставлять кредитные каникулы пострадавшим и эвакуированным жителям Курской области, а задолженность погибших и получивших тяжелые ранения может быть полностью списана, показал проведенный РИА Новости опрос кредитных организациях. В пятницу МЧС России сообщило, что обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Двое крупнейших"В Сбербанке действует постоянная программа поддержки заемщиков, проживающих в приграничных территориях или эвакуированных с них. С начала СВО банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий", - рассказали в крупнейшем банке страны. "Для пострадавших и эвакуированных жителей Курской области действует приоритетный индивидуальный режим работы, а также беспроцентная отсрочка по платежам для заемщиков, проживающих в отдельных районах области", - отметила пресс-служба. Для людей, находящихся в пунктах временного размещения, Сбербанк организовал выездное обслуживание, а вскоре рядом с ПВР заработают мобильные офисы, оборудованные банкоматами. Для компаний малого бизнеса Сбербанк запустил программу реструктуризации кредитов. А клиентам, ведущим бизнес в районах Курской области, из которых проводится эвакуация, банк готов отменить неустойки и штрафы за несвоевременные платежи, возникшие в связи с текущей ситуацией. Кроме того, предприниматели смогут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по кредиту. "ВТБ стремится оказать поддержку всем розничным клиентам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Каждое обращение клиентов будет рассмотрено в индивидуальном порядке. Кредитная задолженность погибших клиентов и клиентов с инвалидностью первой группы будет списана, банк окажет необходимую помощь родственникам и семьям таких клиентов", - сообщила пресс-служба второго по величине российского банка. Она добавила, что ВТБ готов подключать пострадавшим кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки. В каждой конкретной ситуации будет подобрана подходящая программа или предоставлены индивидуальные условия. Клиентам же, как отметила пресс-служба, достаточно предоставить необходимые документы, для урегулирования задолженности они могут самостоятельно передавать информацию в банк через чат в "ВТБ Онлайн", офис или контакт-центр. Не в стороне и другие банкиРСХБ сообщил, что предоставит отсрочку по кредитам жителям Курской области. Клиенты могут обратиться в банк с заявлением о приостановлении исполнения обязательств по кредитным договорам. Подать заявление можно в мобильном приложении банка, по телефону контакт-центра или в офисе. "В настоящее время обслуживание клиентов в офисах банка в Курской области организовано по графику, который устанавливается с учетом чрезвычайной ситуации в регионе. Информация о графике работы каждого офиса размещается и оперативно обновляется на сайте банка", - добавили в РСХБ. "Газпромбанк ответственно относится к работе в сложившихся обстоятельствах. Клиентам и работникам будет оказана поддержка. Офисы и банкоматы Банка в Курской области в настоящее время функционируют в обычном режиме", - отметила пресс-служба этого банка. Альфа-банк сообщил, что собирает обращения и индивидуально их рассматривает. В свою очередь в Т-Банке заявили о начислении бонусных рублей клиентам их мобильного оператора в Курской области: "Мы начислили клиентам Т-Мобайла, находящимся в этом регионе, 300 бонусных рублей для связи с близкими. Их можно потратить на интернет, звонки и любые сервисы нашего мобильного оператора". Ранее в пятницу "Почта банк" сообщил, что предоставит отсрочку по кредитам и кредитным картам жителям приграничных районов Курской области, покинувшим свои дома. А Совкомбанк заявил о единоразовом списании всех кредитов погибших и получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Курской области."Всем заемщикам, проживающим на территории эвакуированных приграничных районов Курской области, ПСБ предоставит отсрочку платежей по кредитам сроком до 6 месяцев. Для них действует упрощенная процедура предоставления кредитных каникул... достаточно обратиться в банк любым доступным способом, в том числе позвонить по телефону контакт-центра, отсрочка предоставляется в день обращения", - сообщила пресс-служба ПСБ.Также банк спишет задолженность по всем кредитам клиентов, погибших или получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Курской области, а также членов их семей. С заявлением о списании долга пострадавшие или их ближайшие родственники могут обратиться в отделение ПСБ."Для клиентов малого и среднего бизнеса, пострадавшего в ходе военных действий, ПСБ предоставит реструктуризации кредитов на индивидуальных условиях. Всю важную информацию клиенты могут уточнить по телефону контакт-центра ПСБ", - сказали в пресс-службе.Также банк предоставил Курской области бронированные автомобили с водителями для помощи в эвакуации жителей и доставки гуманитарных грузов.

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https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html

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https://ria.ru/20240809/vyplaty-1965144168.html

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курская область, россия, сбербанк россии, россельхозбанк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)