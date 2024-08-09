https://ria.ru/20240809/kots-1965134428.html

Коц не исключил целенаправленного удара по съемочной группе Поддубного

Коц не исключил целенаправленного удара по съемочной группе Поддубного - РИА Новости, 09.08.2024

Коц не исключил целенаправленного удара по съемочной группе Поддубного

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в эфире радио, рассуждая о причинах ранения своего коллеги из ВГТРК Евгения Поддубного, не исключил... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:22

2024-08-09T11:22

2024-08-09T11:22

евгений поддубный

родион мирошник

вгтрк

происшествия

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в эфире радио, рассуждая о причинах ранения своего коллеги из ВГТРК Евгения Поддубного, не исключил целеноправленность удара дронов именно по журналистам, о чем ранее также заявлял РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "И я не исключаю того, что их срисовали с разведывательных дронов, которые там в небе летают… и могли целенаправленно навести дрон на их машину. То есть они вполне могли видеть, что там работала съемочная группа, она там была единственная на тот момент. Поэтому вполне возможно, что это был целенаправленный удар по журналистам. Но знать наверняка, что там был Поддубный, вряд ли могли", - сказал Коц в эфире радио "Комсомольская правда". Также он отметил, что даже наличие средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) у Поддубного и других военкоров не всегда может помочь, так как дроны постоянно приспосабливаются к такого рода защите. "У Евгения на крыше стоял РЭБ, мощный РЭБ 3 и 3 антенны в виде полуяйца. Вот, к сожалению, они не помогли", - добавил Коц. Седьмого августа в приграничном районе Курской области машину Поддубного атаковал беспилотник ВСУ. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. Утром 8 августа врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. В четверг военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского. -0-

https://ria.ru/20240808/pokushenie-1964999003.html

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений поддубный, родион мирошник, вгтрк, происшествия, ранение военкора поддубного в курской области