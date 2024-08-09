https://ria.ru/20240809/korennye_narody-1964583787.html

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира - РИА Новости, 09.08.2024

Международный день коренных народов мира

Международный день коренных народов мира (International Day of the World's Indigenous People) был установлен 23 декабря 1994 года резолюцией Генеральной... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T02:13

2024-08-09T02:13

2024-08-09T02:13

справки

международный день коренных народов мира

россия

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Международный день коренных народов мира (International Day of the World's Indigenous People) был установлен 23 декабря 1994 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и ежегодно отмечается 9 августа.В этот день в 1982 году состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека. В международном праве до сих пор нет четкого и общепризнанного понятия "коренные народы". В то же время сложились некоторые характерные для коренных народов признаки: историческая связь (преемственность) народов с территорией их настоящего проживания; наличие собственного языка, культуры, обычаев, традиций и иных социальных, экономических и политических институтов, полностью или частично регулирующих их жизнь; наличие желания сохранить свою землю и этническую самобытность в качестве основы для продолжения своего существования как народа и т.д. Долгое время коренные народы считались отсталыми и нуждающимися в развитии. Зачастую эти доводы приводились в оправдание определенных юридических концепций, законов, а также международных решений, притесняющих их права. Поворотным моментом в защите прав коренных народов на международном уровне стали 1970-е годы, когда подкомиссия ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств поручила провести всеобъемлющее исследование по вопросу о дискриминации коренных народов. Результаты этих исследований оказали сильное влияние на общественное мнение, и в 1982 году Экономический и социальный совет ООН создал при комиссии ООН по правам человека рабочую группу по коренным народам. В 1990 году Генеральная Ассамблея провозгласила 1993 год Международным годом коренных народов мира. Впоследствии Генассамблея учредила два международных десятилетия коренных народов мира: с 1995 года по 2004 год и с 2005 года по 2014 год.Их целью было укрепление международного сотрудничества по решению проблем коренных народов – это права человека, окружающая среда, образование, здравоохранение, экономическое и социальное развитие. 2019 год был назван Международным годом языков коренных народов. Новый важный этап в истории культуры коренных народов – Десятилетие языков коренных народов – проходит в 2022-2032 годы.13 сентября 2007 года Генеральная Ассамблея приняла Декларацию о правах коренных народов. Согласно документу, основным критерием является собственное осознание себя как коренного народа. В ней сказано, что его представители имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями. Декларация признает основные права человека и основополагающие свободы коренных народов – право на свободу и равенство; свободное определение своего политического статуса и осуществление своего экономического, социального и культурного развития; соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев; участие в процессах принятия решений на всех уровнях по вопросам, которые могут затрагивать их права, жизнь и судьбу; на земли, территории и ресурсы и право на гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими их существование и развитие.За последние годы в области реализации Декларации были достигнуты значительные успехи на национальном, региональном и международном уровнях.В 2014 году на первой Всемирной конференции по коренным народам страны-члены ООН подтвердили свою поддержку Декларации и обязались принять законодательные, политические и административные меры на национальном уровне для достижения ее целей. В 2015 году, согласно итоговому документу конференции был разработан Общесистемный план действий по поощрению прав коренных народов.Однако по-прежнему существует несоответствие между официальным признанием коренных народов и осуществлением их прав на практике. В результате они продолжают страдать от социальной изоляции и маргинализации, а также от серьезных проблем с осуществлением своих основных прав.Сегодня коренные народы, возможно, являются одной из самых обездоленных и уязвимых групп людей в мире.По оценкам, в мире насчитывается 476 миллионов представителей коренных народов, проживающих в 90 странах. Это менее 5% населения мира, но 15% беднейшего населения. Они представляют пять тысяч различных культур и говорят на примерно семи тысячах языках мира. По меньшей мере 40% языков коренных народов находятся под угрозой исчезновения. Многие из них не преподаются в школе или не используются в общественной сфере. В Российской Федерации коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.Всего в России к коренным малочисленным народам относятся 47 этносов. Это более 300 тысяч человек. В составе этой группы народов выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. По итогам переписи 2020/2021, больше всего – ненцев (49 402 человека), а меньше всех – кереков (23 человека). В целом они сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.Статья 69 Конституции РФ устанавливает, что Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международных соглашений.Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.В развитие этих положений были приняты три специальных Федеральных закона: "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" от 30 апреля 1999 года, "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 20 июля 2000 года и "О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" от 7 мая 2001 года.В 2024 году тема Международного дня коренных народов мира – " Защита прав коренных народов в условиях добровольной изоляции и на стадии первоначальных контактов ". Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Около 200 групп коренных народов в настоящее время живут в добровольной изоляции и первоначальном контакте. Они проживают в отдаленных лесах Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Индии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, Перу и Венесуэле. Они предпочитают жить вдали от остального мира, заниматься собирательством и охотой, тем самым сохраняя свою культуру и язык. Эти народы находятся в строгой зависимости от своей экологической среды. Вместе с тем они являются лучшими защитниками леса. Там, где их коллективные права на земли и территории защищены, леса процветают вместе с их обществами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день коренных народов мира, россия